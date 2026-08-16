Тимати показал тещу, которая выглядит моложе его

Старшей дочери Тимати Алисе от Алены Шишковой уже 12 лет, сыну Ратмиру от Анастасии Решетовой — 6 лет. Несмотря на рождение общего ребенка и слухи о тайной помолвке, пара официально так и не зарегистрировала брак.

Сам Тимати еще ни разу не был женат, и поклонники регулярно гадают, когда же он наконец решится на официальный брак . Валентина, судя по косвенным намекам, не против пойти под венец.

Однако рэпер не торопится с официальным оформлением отношений — он с иронией называет себя «редфлагом».

Недавно Тимати и Валентина покрестили дочь Эмму в одном из православных храмов Москвы. В день рождения девочки, которому исполнился год, Иванова опубликовала трогательное поздравление: «С днем рождения, моя радость! Ты вошла в мою жизнь, наполнив сердце неизъяснимой любовью».