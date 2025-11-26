Тимати 'надел' кольцо на безымянный палец родившей от него Валентине Ивановой — позвали замуж?

Рэпер Тимати, по слухам, не собирается жениться. При этом его последняя возлюбленная Валентина Иванова, сменившая Алену Шишкову и Анастасию Решетову, то и дело намекает на возможный союз с рэпером.

Что Тимати подарил Ивановой

Тот подарил своей пассии кольцо с бриллиантом, размер камня впечатляет и напоминает крупный булыжник. Это украшение Тимати 'надел' на безымянный палец Валентины. Девушка похвасталась обновкой, показав, как сверкает и переливается огромный бриллиант. Ко всему прочему, избранница музыканта вызвала слухи о тайной помолвке с Тимати.

Тот как-то уже намекал на то, что наконец-то созрел для брака. Якобы рэпер искал ту единственную, рядом с которой захочет остепениться. Теперь у певца трое детей. От Шишковой — дочка Алиса, которая считает отца строгим, а маму, наоборот, чересчур доброй и мягкой. От Решетовой — сын Ратмир: модель жаловалась, что иногда они с Тимати спорят, как нужно воспитывать сынишку. Иванова родила рэперу дочку Эмму, малышке всего три месяца. Но музыкант уже одаривает дочку люксовыми украшениями.