Тимати 'надел' кольцо на безымянный палец родившей от него Валентине Ивановой — позвали замуж?

Рэпер Тимати, по слухам, не собирается жениться. При этом его последняя возлюбленная Валентина Иванова, сменившая Алену Шишкову и Анастасию Решетову, то и дело намекает на возможный союз с рэпером.
Что Тимати подарил Ивановой
Тот подарил своей пассии кольцо с бриллиантом, размер камня впечатляет и напоминает крупный булыжник. Это украшение Тимати 'надел' на безымянный палец Валентины. Девушка похвасталась обновкой, показав, как сверкает и переливается огромный бриллиант. Ко всему прочему, избранница музыканта вызвала слухи о тайной помолвке с Тимати.
Тот как-то уже намекал на то, что наконец-то созрел для брака. Якобы рэпер искал ту единственную, рядом с которой захочет остепениться. Теперь у певца трое детей. От Шишковой — дочка Алиса, которая считает отца строгим, а маму, наоборот, чересчур доброй и мягкой. От Решетовой — сын Ратмир: модель жаловалась, что иногда они с Тимати спорят, как нужно воспитывать сынишку. Иванова родила рэперу дочку Эмму, малышке всего три месяца. Но музыкант уже одаривает дочку люксовыми украшениями.
Пассия Тимати Валентина Иванова похвасталась бриллиантовым кольцом. Фото: соцсети
"Ох и балует меня, мечтала о таком колечке", — похвасталась пассия Тимати.
Что Тимати говорил о женитьбе
Тимур Юнусов подметил, что у него отсутствует "фобия официального брака". Кстати, свою пассию Валентину Иванову он ни раз называл женой. Хотя до ЗАГСа они еще так и не дошли.
"Думаю, в текущий момент я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать все это правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем", — говорил Тимати о возможности жениться.
Поклонники музыканта не раз шутили, что Тимати обзавелся целым "гаремом" бывших подружек. А его маму Симону Юнусову и вовсе называли Валиде-султан. Так как та общается с экс-возлюбленными сына, поддерживая связь с внуками.
А как вы считаете, сделает ли Тимати предложение Валентине Ивановой? Пишите в комментариях.
Читайте также: