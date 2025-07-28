Тигровая акула напала на 41-летнюю жену Андрея Макаревича*

Как пишет ряд компетентных СМИ, 41-летняя жена Андрея Макаревича* (признан иноагентом в России) едва спаслась после нападения тигровой акулы.

Об этом рассказал сам музыкант. Оказалось, что Эйнат Кляйн могла стать жертвой опасного хищника. С тех пор Макаревич* пообещал себе быть аккуратным. Певец подметил, что готов отвечать за себя и свою жизнь. А вот рисковать любимой женщиной ему не хочется.

В тот день Макаревич* вместе с супругой погружались в воду под присмотром инструктора. Пара хотела понаблюдать за тигровой акулой длиной 3,5 метра. В какой-то момент хищник прикусил Кляйн за кислородный баллон. И если бы укус пришелся чуть ниже, как считает певец, все могло бы быть куда трагичнее, передает Starhit .

Поразила музыканта и его собственная реакция на случившееся. Вместо того чтобы броситься к жене, которая находилась от него на расстоянии трех метров, он просто окаменел. На помощь пришли инструктора. Никаких серьезных повреждений Эйнат не получила. Все обошлось небольшим испугом.

Ранее мы также писали, Макаревич* объяснил свое нежелание приезжать в Москву тем, что он не хочет разочароваться. Кроме того, певец поет для россиян за 100 тысяч евро, но только за границей. Подробности тут.

* Включен в реестр иностранных агентов.