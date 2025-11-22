Тигран Салибеков из 'Дома-2' публично обратился к младшему сыну от бывшей жены

Тигран Салибеков с сыном Леоном от Вики Лысковец. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Тигран Салибеков публично поздравил младшего сына бывшей жены с днем рождения

Участник 'Дома-2' Тигран Салибеков в личном блоге разместил обращение к младшему сыну от брака с первой женой Юлией. Тигран предпочел публично поздравить Баграта с днем рождения. Он поделился архивными кадрами, на которых предстал с новорожденным Багратом.

Что Салибеков сказал сыну

Тигран Салибеков напомнил поклонникам, что его младшему сыну от Юлии Салибековой исполнилось уже семь лет. Он разместил в личном блоге кадры, которые были сделаны семь лет назад. На них он нежно обнимает и целует новорожденного Баграта.

"У Багратика сегодня день рождения! 7 лет исполнилось! Жизнь только началась. Самое главное — здоровье!" — написал под видео с сыном Тигран Салибеков.

Тигран Салибеков с сыном Багратом. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Будет ли он поздравлять сына лично и какой подарок подготовил для Баграта, Тигран Салибеков не уточнил.

Когда развелись Тигран и Юлия Салибековы?

Тигран и Юлия Салибековы развелись в 2022-м году. Тогда их сыну Баграту было всего четыре года. Пара прожила в браке десять лет. У Салибековых три сына.

После развода Юлия осталась одна с сыновьями. А Тигран Салибеков отправился на 'Дом-2', где когда-то начались их отношения с Юлией. Тигран говорил, что его цель забыть бывшую жену и найти новую любовь.

Тигран Салибеков с сыном Багратом. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Цель достигнута

Тигран Салибеков сумел сделать и первое, и второе. На телестройке он закрутил роман с Викой Лысковец. В 2023-м году пара поженилась, а в мае 2024 Вика родила Тиграну сына Леона.

Мальчика родители из роддома привезли на 'Дом-2'.

Что касается Юлии Салибековой, то ее личная жизнь тоже налаживается. Не так давно она представила своим сыновьям нового возлюбленного.

