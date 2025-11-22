Тигран Салибеков из 'Дома-2' публично обратился к младшему сыну от бывшей жены

Участник 'Дома-2' Тигран Салибеков в личном блоге разместил обращение к младшему сыну от брака с первой женой Юлией. Тигран предпочел публично поздравить Баграта с днем рождения. Он поделился архивными кадрами, на которых предстал с новорожденным Багратом.

Что Салибеков сказал сыну

Тигран Салибеков напомнил поклонникам, что его младшему сыну от Юлии Салибековой исполнилось уже семь лет. Он разместил в личном блоге кадры, которые были сделаны семь лет назад. На них он нежно обнимает и целует новорожденного Баграта.