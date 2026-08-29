Тесть футболиста Федора Смолова избил сборщика бюллетеней

Родственные связи с известным футболистом порой дают людям ощущение вседозволенности — но в этот раз «статус» не помог замять скандал. В одном из жилых комплексов Москвы произошел жесткий инцидент с участием Игоря Истомина — тестя футболиста Федора Смолова — и его супруги.

Пара напала на сборщика бюллетеней Андрея Леонова, нанеся ему серьезные травмы. А когда выяснилось, что мужчину перепутали с другим человеком, попытка примирения провалилась: пострадавший не стал идти на мировую и обратился в полицию.

По данным Mash на спорте, причиной вспышки агрессии стало оскорбление, которое неизвестный адресовал жене Истомина. Женщина указала на Леонова — и ее супруг бросился в атаку. Как позже выяснилось, она просто перепутала людей. По словам самого пострадавшего, нападение началось со спины: сначала парочка пыталась ударить его головой об стол — прямо как в боевиках, но трюк не удался. Затем мужчину швырнули на пол и стали наносить удары, царапать, травмировать. В итоге Леонова доставили в НИИ Склифосовского, где врачи диагностировали у него вывих шеи, ушибы и травму ноги.

Спустя пару дней Игорь Истомин попытался связаться с пострадавшим, чтобы принести извинения. Он объяснил, что произошла ошибка: они с супругой приняли Леонова за человека, который нанес оскорбления. Однако примирение не состоялось. Леонов отказался от предложения замять дело, официально зафиксировал побои и подал заявление в полицию.

Корреспонденты попытались получить комментарий от самого Истомина, но вместо объяснений услышали в свой адрес оскорбления. Мужчина резко отреагировал на вопросы, назвав журналиста «идиотом» и заявив, что тот «не совершает великих дел и не фотографирует что‑то красивое».

Соседи по ЖК рассказывают, что Игорь Истомин всегда кичится своими родственными связями. По их словам, он нередко подчеркивает, за кого вышла замуж его дочь Карина. И периодически даже надевает футболку с надписью «Тесть Смолова», чтобы окружающие точно знали, кто его зять. Но на этот раз Истомин явно прогадал. «Звездный статус» не только не помог сгладить конфликт, но и привлек к ситуации еще больше внимания.

Федор Смолов женился в июне 2023 года на Карине Истоминой — диджее, ведущей и модели. У пары есть дочь Лора, она родилась 15 ноября 2023 года.

Не так давно и сам Федор Смолов был в эпицентре жуткого конфликта. Инцидент произошел 28 мая 2025 года в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Возникла словесная перепалка: по одной из версий, футболист подошел к соседнему столику, чтобы извиниться за шум, а в ответ получил нецензурную брань. По другой — речь шла о том, что Смолов предложил выпить за победу «Краснодара», получил отказ, и это переросло в конфликт. В итоге после обмена репликами футболист нанес удары двум посетителям.

Один из пострадавших, предприниматель Владимир Кузьминов, получил серьезные травмы — перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Он обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию. Против Смолова было возбуждено уголовное дело.

В апреле 2026 года суд прекратил уголовное дело. Стороны пришли к соглашению: Смолов выплатил потерпевшему компенсацию (в общей сложности 4 млн рублей с учетом ранее внесенного миллиона), и стороны подписали соглашение о примирении. На заседании футболист снова выразил раскаяние.

А вы как думаете, какого наказания заслуживает тесть Федора Смолова? Поделитесь в комментариях.