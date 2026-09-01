«Терпите наших детей»: Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отвели сына в школу

1 сентября — день, который для многих родителей становится одновременно праздником и легким стрессом: нужно и наряд подобрать, и букет выбрать, и постараться не расплакаться на линейке. А когда родители живут отдельно, вопрос «кто поведет ребенка в школу» нередко превращается в отдельную историю. Но Ксения Собчак и Максим Виторган в очередной раз показали, что можно обойтись без драмы: бывшие супруги вместе отвели сына Платона на занятия — в этот раз уже в третий класс.
Кадрами с Дня знаний Собчак поделилась в своем Telegram‑канале. Для торжественного утра Ксения выбрала лаконичный, но выразительный образ: полосатую рубашку с контрастным воротником, юбку-карандаш, поверх которой надела сарафан, отсылающий к временам, когда она сама ходила в школу. Сарафан из органзы на тонких лямках очень напоминал школьный фартук, который носили школьницы конца прошлого века поверх платьев. В качестве акцента Собчак использовала контрастный аксессуар — красную сумку.
Максим Виторган облачился в костюм свободного кроя, который удачно драпировал нюансы его телосложения. Платон, судя по всему, 1 сентября не считает радостным днем для себя. На фото он выглядит довольно унылым.
Максим Виторган и Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети
«Отдельно хочу поблагодарить дорогих и любимых учителей, что терпели нас, а теперь терпите наших детей. День скорби по летним каникулам отмечаем только вместе!» — написала Собчак под семейным фото.
Эта сцена — не просто милый семейный снимок, а наглядный пример того, как можно выстраивать родительские отношения после развода. Несмотря на то что Ксения и Максим давно живут разными жизнями, они не делают из этого повод для публичных разборок и не втягивают в них сына. Напротив, стараются сохранять уважительный тон и поддерживать в Платоне ощущение, что оба родителя рядом.
Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке 6 лет — с февраля 2013 по 2019 год. В 2016 году у пары родился сын Платон. При этом фактически жить раздельно они начали еще в конце 2018 года, а официально оформили развод в 2019-м. С сентября 2019 года, Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак.
А для вас 1 сентября — радостный день или так себе? Поделитесь в комментариях.