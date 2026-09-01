«Терпите наших детей»: Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отвели сына в школу

1 сентября — день, который для многих родителей становится одновременно праздником и легким стрессом: нужно и наряд подобрать, и букет выбрать, и постараться не расплакаться на линейке. А когда родители живут отдельно, вопрос «кто поведет ребенка в школу» нередко превращается в отдельную историю. Но Ксения Собчак и Максим Виторган в очередной раз показали, что можно обойтись без драмы: бывшие супруги вместе отвели сына Платона на занятия — в этот раз уже в третий класс.

Кадрами с Дня знаний Собчак поделилась в своем Telegram‑канале. Для торжественного утра Ксения выбрала лаконичный, но выразительный образ: полосатую рубашку с контрастным воротником, юбку-карандаш, поверх которой надела сарафан, отсылающий к временам, когда она сама ходила в школу. Сарафан из органзы на тонких лямках очень напоминал школьный фартук, который носили школьницы конца прошлого века поверх платьев. В качестве акцента Собчак использовала контрастный аксессуар — красную сумку.

Максим Виторган облачился в костюм свободного кроя, который удачно драпировал нюансы его телосложения. Платон, судя по всему, 1 сентября не считает радостным днем для себя. На фото он выглядит довольно унылым.