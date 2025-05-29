Тепляков назвал холопами хозяев квартиры, в которой жил с семьей: барин в ярости

Семья Тепляковых по многодетности еще около года назад получила сертификат на покупку жилья в Москве. На это город выделил порядка 28 млн рублей. Значимого момента семейство ждало долгие годы. Какое-то время Теляковы ютились в "однушке" размером 30 квадратных метров.

Всего в семье одиннадцать человек: двое взрослых и девять детей. Как им удавалось размещаться в крохотной квартирке — вопрос, который удивляет многих.

Пользователи Сети были уверены, что рассказы про "однушку" несколько преувеличены. Поговаривали, что Тепляковы живут в более комфортных условиях. Они арендовали "трешку". Об этой квартире никто бы так и не узнал. Если бы летом 2024 года не грянул скандал. Хозяин жилья попросил семью освободить его недвижимость, пишет Woman.ru .

Уладить все мирным путем не удалось. Когда в дом нагрянул владелец квартиры, Наталья Теплякова была дома одна с детьми. Малыши испугались, начали плакать. А те, что постарше, подключились к ссоре взрослых. Но хозяин квартиры стоял на своем. Он решил расторгнуть договор.

"Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц", - говорил Евгений Тепляков.

В итоге семейство наотрез оказалось покидать квартиру. Одновременно с этим Тепляковы получили сертификат на покупку жилья. Говорят, что квартиру они уже приобрели. Но об этом не распространяются.

Евгений до сих пор не может успокоиться из-за скандала, который произошел уже почти год назад. Мужчина продолжает поливать грязью владельца "трешки", в которой они жили с семьей.