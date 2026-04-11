"Теперь вместе": умер сын режиссера Наумова, пасынок Белохвостиковой Алексей Наумов

В четверг, 9 апреля, не стало актера Алексея Наумова. О случившемся сообщила его мачеха — известная актриса Наталия Белохвостикова.

Сообщение о потере

Наталия Белохвостикова поделилась печальным известием в социальной сети ВКонтакте, сопроводив пост фотографией мужа и его сына.

"Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе", — написала Белохвостикова на своей странице.

Корни таланта: семья и ранние годы

Алексей Наумов появился на свет в 1960 году в прославленной кинематографической семье. Его матерью была актриса Эльза Леждей, а отцом — режиссер Владимир Наумов. Семейное счастье оказалось недолгим: когда мальчику исполнилось два года, его родители расстались. Причиной распада брака стал роман Эльзы Леждей с актером Вячеславом Шалевичем.

Первые шаги в кино

В детские годы Алексей успел попробовать себя в актерской профессии. В 1970 году он воплотил образ Петьки Щеглова в исторической драме "Бег" — картине, которую его отец создал совместно с Александром Аловым. Спустя два года юный актер сыграл Сережу, племянника Зинаиды Кибрит (эту роль исполнила его мать), в детективном сериале "Следствие ведут знатоки".