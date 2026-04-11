"Теперь вместе": умер сын режиссера Наумова, пасынок Белохвостиковой Алексей Наумов

В четверг, 9 апреля, не стало актера Алексея Наумова. О случившемся сообщила его мачеха — известная актриса Наталия Белохвостикова.
Наталия Белохвостикова поделилась печальным известием в социальной сети ВКонтакте, сопроводив пост фотографией мужа и его сына.
"Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе", — написала Белохвостикова на своей странице.
Алексей Наумов появился на свет в 1960 году в прославленной кинематографической семье. Его матерью была актриса Эльза Леждей, а отцом — режиссер Владимир Наумов. Семейное счастье оказалось недолгим: когда мальчику исполнилось два года, его родители расстались. Причиной распада брака стал роман Эльзы Леждей с актером Вячеславом Шалевичем.
В детские годы Алексей успел попробовать себя в актерской профессии. В 1970 году он воплотил образ Петьки Щеглова в исторической драме "Бег" — картине, которую его отец создал совместно с Александром Аловым. Спустя два года юный актер сыграл Сережу, племянника Зинаиды Кибрит (эту роль исполнила его мать), в детективном сериале "Следствие ведут знатоки".
Маленький Алексей Наумов в фильме "Бег". Фото: кадр фильма
Несмотря на ранний актерский опыт, Алексей Наумов не избрал профессию артиста в качестве основного призвания. По завершении школьного обучения он поступил в Ленинградскую академию художеств и окончил факультет истории и теории искусства. Впоследствии Наумов сосредоточился на искусствоведении и книжном дизайне.
Алексей Наумов снискал уважение как компетентный эксперт и консультант в сфере искусства. В рамках своей деятельности он:
- проводил анализ художественных произведений для иллюстрированных изданий;
- участвовал в подборе визуального материала для книг по искусству и культуре;
- консультировал издательства по вопросам исторической точности иллюстраций.
Наталия Белохвостикова была второй женой Владимира Наумова. Режиссер умер в ноябре 2021 года.