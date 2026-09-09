Телеведущий Сергей Малоземов стал папой двойняшек

Телеведущий Сергей Малоземов, известный по программам «Живая еда» и «Чудо техники» на НТВ, поделился по‑настоящему счастливой новостью — 7 сентября его жена Елизавета родила двойняшек. Для семьи это не просто радость, а еще и редкий медицинский случай: девочки появились на свет естественным путем, хотя при многоплодной беременности чаще всего делают кесарево сечение.

Ещё на этапе подготовки к родам Сергей и Елизавета знали: лишь 20–30 % двуплодных беременностей заканчиваются естественными родами. Телеведущий, имеющий медицинское образование, внимательно обсуждал ситуацию с врачами, и в итоге было принято решение попробовать обойтись без операции. Итог — благополучные роды и две здоровые малышки.

«Случай был не из легких, но все закончилось благополучно — естественным путем родились две прекрасные здоровые девочки. Одна весом три килограмма, другая весом 3300. Все удивляются, как моя хрупкая Лиза сумела их выносить, потому что они абсолютно доношенные, их срок — 39 недель. По нынешним временам это уникальный медицинский случай», — поделился Малоземов.

Сергей присутствовал при родах и позже снял дочек на видео, чтобы поделиться этим трогательным моментом с близкими. А еще телеведущий раскрыл имена новорожденных — и они действительно звучат необычно.