Телеведущий Сергей Малоземов стал папой двойняшек

Телеведущий Сергей Малоземов, известный по программам «Живая еда» и «Чудо техники» на НТВ, поделился по‑настоящему счастливой новостью — 7 сентября его жена Елизавета родила двойняшек. Для семьи это не просто радость, а еще и редкий медицинский случай: девочки появились на свет естественным путем, хотя при многоплодной беременности чаще всего делают кесарево сечение.
Ещё на этапе подготовки к родам Сергей и Елизавета знали: лишь 20–30 % двуплодных беременностей заканчиваются естественными родами. Телеведущий, имеющий медицинское образование, внимательно обсуждал ситуацию с врачами, и в итоге было принято решение попробовать обойтись без операции. Итог — благополучные роды и две здоровые малышки.
«Случай был не из легких, но все закончилось благополучно — естественным путем родились две прекрасные здоровые девочки. Одна весом три килограмма, другая весом 3300.
Все удивляются, как моя хрупкая Лиза сумела их выносить, потому что они абсолютно доношенные, их срок — 39 недель. По нынешним временам это уникальный медицинский случай», — поделился Малоземов.
Сергей присутствовал при родах и позже снял дочек на видео, чтобы поделиться этим трогательным моментом с близкими. А еще телеведущий раскрыл имена новорожденных — и они действительно звучат необычно.
«Их зовут Эра и Лира. Эра Малоземова и Лира Малоземова! Звучит так необычно, но это сознательное решение», — рассказал он.
Новорожденные дочери Сергея Малоземова. Фото: соцсети
У Сергея Малоземова уже есть старшие дети от первого брака с учительницей русского языка и литературы Мариной: сын Лев (родился в 2009 году) и дочь Марьяна (родилась в 2014 году). Теперь семья телеведущего стала еще больше — и, судя по его словам, эта новость наполнила его искренним счастьем.
По материалам Starhit