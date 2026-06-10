Тела певицы Петрук и музыканта группы «Ностальгия» Сокуна найдены в Финском заливе

Новости, несущие горе, всегда отзываются особой болью — особенно когда речь идет о людях, даривших публике эмоции и музыку. Печальное известие пришло из Ленинградской области: в водах Финского залива оборвались жизни двух талантливых музыкантов — Евгения Сокуна и Анжелы Петрук. Их гибель стала ударом не только для родных и близких, но и для всех, кто знал артистов и ценил их творчество.

В акватории Финского залива, в окрестностях поселка Приморское Ленинградской области, обнаружены тела Евгения Сокуна — 63‑летнего клавишника кавер‑группы «Ностальгия» — и 61‑летней вокалистки Анжелы Петрук. О трагедии рассказал сын певицы, Максим Петрук, опубликовав сообщение на своей странице в соцсети.

«С прискорбием сообщаю, что мамы больше нет, она погибла. <…> До последнего не хотелось верить, но, к сожалению, моей мамы больше нет», — написал Петрук.

Молодой человек добавил, что накануне трагедии его родители созванивались. Сын погибшей принимал участие в поисковой операции. Он видел, как тело его матери поднимали из воды.

«Зная маму, она сказала бы мне не плакать и помнить, что теперь она вместе с Женей. Что ей больше не одиноко, не больно, не грустно», — добавил Максим Петрук.

Несчастный случай произошел 30 мая. Уже на следующий день очевидцы — рыбаки — заметили в воде перевернутое плавсредство: надувную лодку на якоре. Судно дрейфовало в 800 метрах от береговой линии. Рядом, у кромки воды, стоял автомобиль, принадлежавший Сокуну; в салоне машины находился рюкзак с документами, которые принадлежали Анжеле Петрук.

Поисково‑спасательные работы завершились 6 июня: водолазы извлекли из воды тела обоих музыкантов. Максим Петрук также уточнил, что прощание с Анжелой Петрук и ее похороны состоятся 13 июня.