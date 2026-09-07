Театр Надежды Кадышевой должен налоговой 2, 5 миллиона рублей

Надежда Кадышева. Фото: Global Look Press

А сколько зарабатывает сама певица.

Театр Надежды Кадышевой получил от Федеральной налоговой службы требование погасить налоговую задолженность в размере 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Звездач».

Пока артистка собирает полные залы, у театра «Золотое кольцо», которым она руководит, образовался этот налоговый долг.

Как шутит «Звездач», выручки от одного удачного концерта хватит, чтобы закрыть задолженность и даже останется небольшая сумма.

Сколько зарабатывает Надежда Кадышева

Тем временем СМИ неоднократно отмечали, что доходы Надежды Кадышевой выросли в несколько раз. На сегодняшний день она является одной из самых дорогих артисток на корпоративах.

Ранее ее выступления оценивали в 10 миллионов рублей, теперь же гонорары поднялись до 20 миллионов. Об этом порталу «Страсти» в 2025 году рассказал продюсер Сергей Дворцов. Раньше такие суммы платили Алле Пугачёвой.

А что вы думаете о гонорарах Надежды Кадышевой? Делитесь в комментариях!

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