Тайный праздник: Лобода и Плетнева спели для годовалой дочери грузинского миллиардера

В мире шоу‑бизнеса порой случаются события, которые держатся в строжайшей тайне — и именно поэтому привлекают максимум внимания. Так произошло и на днях в Алма‑Ате: на закрытом корпоративе, устроенном в честь первого дня рождения дочки одного из богатейших бизнесменов Грузии, выступили Светлана Лобода и Анна Плетнева.

Праздник с морской тематикой развернулся 19 июля на территории парка при Swissotel Almaty. Гостей ждали масштабное лазерное шоу над бассейном и выступления звезд — все под усиленной охраной, а съемка была строго запрещена.

Первой на сцену вышла Анна Плетнева: ее 40‑минутный сет оценили в 3,5 млн рублей. Приглашение артистки было неслучайным — на волне успеха кавказской версии хита «Ева» ее присутствие стало одним из главных пунктов программы вечера. Коллектив певицы разместился в Swissotel — в более бюджетных условиях по сравнению с командой второй звезды вечера.

Настоящим спецсюрпризом для гостей стала Светлана Лобода. По словам организаторов, схема была выстроена по принципу «сначала артист попроще, потом украинская певица». Ей и заплатили больше, чем Плетневой. Гонорар Лободы составил €150 000 (примерно 13,8 млн рублей), а с учетом перелета, проживания, райдера и прочих расходов заказчики потратили на ее выступление около 16,6 млн рублей.

Райдер артистки оказался по‑настоящему роскошным: самый дорогой номер в Ritz‑Carlton, перелет бизнес‑классом, Maybach с водителем и специальное питание. Среди необычных пунктов — соль и ванночка для ног после концерта.

Сама Лобода появилась и покинула площадку максимально незаметно: ее привозили и увозили окольными путями, а с территории она ушла в черной накидке. Несмотря на свою публичную позицию, певица исполняла песни на русском языке. Контактов с гостями почти не было: она поздравила именинницу со сцены, перекинулась парой слов с родителями и сделала несколько фото. Примечательно, что до самого выступления артистка даже не знала, кто является заказчиком торжества.

По материалам Mash