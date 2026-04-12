Тайный брак Елены Кориковой и жизнь в Черногории: куда пропала актриса из "Бедной Насти"

Она сознательно отказалась от публичности, переехала в Черногорию и нашла себя в новом деле — дизайне интерьеров. Сегодня, 12 апреля, звезда отмечает 54-й день рождения."

Тайный брак и жизнь в Черногории

В 2019 году поклонники заметили на безымянном пальце актрисы обручальное кольцо. Когда в комментариях ей пожелали найти "хорошего и любящего мужа", Корикова иронично ответила, что передаст это пожелание своему супругу. Так случайно раскрылась информация о ее замужестве.

По данным СМИ, избранник актрисы — состоятельный мужчина, бывший высокопоставленный чиновник. Пара поселилась в Черногории, где Елена приобрела собственный дом на побережье. В Россию актриса прилетает лишь изредка, в основном для участия в театральных гастролях.

Новое призвание — дизайн интерьеров

В Черногории Корикова нашла себя в новом деле. Увлечение дизайном интерьеров, которое начиналось как хобби, постепенно переросло во вторую профессию. Актриса признавалась, что получила крупные заказы и с головой ушла в эту работу.

"Мое хобби по созданию красоты вокруг переросло во вторую профессию. Не могу передать, как мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь", — делилась Корикова.

Она с удовольствием обустраивает собственный дом, занимается декорированием и помогает в оформлении интерьеров друзьям. Сын Арсений вырос, он увлекается парусным спортом и не пошел по стопам знаменитой матери.

Путь к славе и уход из публичного пространства

Елена Корикова родилась в селе Карачино под Тобольском, окончила ВГИК и с первой же роли в фильме "Барышня-крестьянка" заявила о себе как о талантливой актрисе. Настоящая всенародная любовь пришла к ней в 2003 году после выхода сериала "Бедная Настя", где она сыграла главную роль Анны Платоновой. Картина имела колоссальный успех — только в Китае за судьбой героини Кориковой следили более 20 миллионов зрителей.