Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве

Известная телеведущая Татьяна Миткова находится в клинике. 69-летняя теледива госпитализирована из-за слабого иммунитета. Как сообщает телеграм-канал Mash , состояние звезды экрана ухудшилось на фоне онкологического заболевания.

Врачи приняли решение на какое-то время оставить Татьяну Миткову под своим пристальным наблюдением. Уже проведен консилиум. Татьяне Ростиславовне проводят химиотерапию.

Онкологический диагноз Татьяне Митковой был поставлен еще в 2009 году. В 2016-м рак начал метастазировать. Тогда же телеведущая начала проходить курсы химиотерапии. Сейчас состоянии звезды телеканала НТВ ухудшилось на фоне онкологического заболевания.

Татьяна Миткова работала на НТВ с момента основания телеканала, с 1993 года. Телезрители старшего поколения прекрасно помнят эффектную брюнетку.

В 2001 году Татьяна Миткова возглавила службу информации канала. С июля 2004-го по декабрь 2014 года Татьяна Ростиславовна находилась на позиции заместителя генерального директора НТВ.