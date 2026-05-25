Татьяна Васильева о детстве: «Нарисовала немецкий танк – повод меня побить»

По словам 79-летней актрисы Татьяны Васильевой, ее мама была строгой и «регулярно и за дело» наказывала дочь. В качестве орудия воспитания использовалось скрученное полотенце, перевязанное веревками.

Причиной для наказания мог стать любой пустяк.

«Например, сижу, рисую, нарисовала немецкий танк — все, это был повод меня побить», — поделилась воспоминаниями Васильева.

Несмотря на суровые методы воспитания, актриса подчеркнула, что никогда не злилась на родительницу. Она считает, что подобное отношение пошло ей на пользу.

«Самое смешное, что когда я стою в углу побитая, у меня никогда на маму не было обид, я благодарна ей за все, так мне и надо», — заявила артистка в эфире программы.

При этом Татьяна Васильева отметила, что в воспитании своих детей она не придерживалась подобной тактики. Исключением стал лишь один случай, когда она попыталась помочь сыну Филиппу с домашним заданием.

«Невозможно алгебру ему было объяснить. Тем более что я тоже не могу ничего понять в этой алгебре. Мы бились с ним, бились. И он сидит уже как полный идиот. И я схватила линейку-треугольник. И я поняла, что все, это первый и последний раз», — рассказала Васильева.

Судьба актрисы была полна не только творческих побед, но и тяжелых жизненных испытаний. В детстве она стала жертвой сексуального насилия со стороны друга семьи.

Эти действия продолжались долгие годы, но, боясь за родителей, она никому не рассказывала о случившемся. В более поздние годы Васильева также страдала от побоев своего второго мужа, актера Георгия Мартиросяна.

Татьяна Васильева (настоящая фамилия — Ицыкович) родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она является народной артисткой России, известной по фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим. В последние годы актриса продолжает выступать в театре и сниматься в кино.