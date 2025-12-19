Татьяна Васильева боится за внука, отдавшего деньги мошенникам: "Рыдал, в обморок упал, рвало его"

15-летний внук Татьяны Васильевой, Гриша, попал в криминальную историю, от которой до сих пор трясет всю семью известной актрисы. Звезда призналась, что переживает за подростка. А деньги сейчас ее волнуют меньше всего.

Татьяна Васильева боится за внука больше, чем за деньги

Актриса Татьяна Васильева прокомментировала ситуацию, в которую попал Гриша. Она сделала акцент на том, что для нее главным остается не возвращение украденных денег, а психологическое состояние внука. Актриса рассказала, как тяжело перенес эту историю мальчик.

"Он рыдал, в обморок упал, рвало его. Меня вот это больше беспокоит, а не деньги. Вот за это они должны быть наказаны. Они никого не щадят. Дело не в деньгах, дело в том, что у ребенка может быть такая травма, что я не знаю, как это скажется потом, как проявится, какую форму приобретет", — поделилась своими страхами Татьяна Васильева.

Замкнутый подросток и страшный звонок

Родные признаются: Гриша отличается замкнутым характером и не особо общителен. Близкие не смогли вовремя заметить перемены в его поведении. На мальчика оказывали давление, угрожая родителям. В итоге он передал деньги незнакомке.

Однажды Гриша заказал доставку товаров. Ему позвонили из курьерской службы и попросили назвать четырехзначный код. После этого пришло сообщение о взломе его аккаунта на портале 'Госуслуги'.

На телефон Гриши посыпались новые звонки. Мошенники запугали ребенка. Они заявили, что с банковских счетов его родителей якобы были переведены 1,5 миллиона рублей на сомнительные цели. Грише сказали, что мама и папа могут попасть в тюрьму.

С мальчишкой связались лжесотрудники правоохранительных органов. Они показали фальшивые удостоверения и усилили психологическое давление. Подростка буквально загнали в угол. Он собрал все сбережения, что были дома, 360 тысяч рублей, и передал их девушке-курьеру через забор дома.

Но в какой-то момент Гриша все же осознал, что его развели мошенники. Подросток рассказал родителям, что с ним произошло. Те тут же обратились в полицию. Аферистов сейчас разыскивают.

Сколько внуков у Татьяны Васильевой?

Актриса Татьяна Васильева — бабушка семерых внуков. Пятерых ей подарил сын Филипп, двоих — дочка Елизавета. 15-летний Гриша — старший сын Филиппа от первого брака. Во втором браке у Филиппа Васильева, с актрисой Марией Болонкиной, родились трое детей. Самый младший наследник пары появился на свет весной этого года. Болонкина незадолго до родов признавалась, что ее муж не готов вновь стать отцом.

По материалам издания 'Подъем'

