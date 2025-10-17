Татьяна Навка публично обратилась к мужу: "Спасибо Богу за тебя"

Прославленная фигуристка Татьяна Навка обратилась с трогательным посланием к своему мужу Дмитрию Пескову. Сделала она это в особенный день. Что же такого произошло в жизни известной пары?
Обращение Навки к мужу
17 октября — день рождения государственного деятеля Дмитрия Пескова. Ему исполнилось 58 лет. В этот день 50-летняя супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка, сделала публичное признание о нем.
"Спасибо Богу за тебя! Просто будь здоров и счастлив! С днем рождения, любимый. Я всегда рядом!" — пообещала мужу Татьяна Навка.
Сколько лет вместе Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года. Минувшим летом фигуристка поздравляла мужа с десятой годовщиной свадьбы. Спортсменка призналась, что супруг ее укротил.
Их история любви началась в 2010 году. Навка и Песков случайно встретились на дне рождения общего друга. Он тогда знал Навку как девушку из рекламы краски для волос. А она и вовсе не узнала уже на тот момент довольно медийную персону.
Через год они вновь встретились в той же компании. И Песков начал ухаживать на Татьяной. Та не воспринимала его всерьез, долго называла на 'вы' и всячески держала дистанцию.
Но со временем все изменилось. В августе 2014 года на свет появилась дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда. Талантами девочка пошла в маму. Она занимается фигурным катанием, учит китайский язык.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков — одна из самых гармоничных из известных пар. Дмитрий Песков поразил поклонников, когда во время юбилейного шоу Татьяны Навки вышел на лед вместе с женой. Он поздравил ее с 50-летием, вручил букет красных роз и признался в любви.
