Татьяна Навка публично обратилась к мужу: "Спасибо Богу за тебя"

Прославленная фигуристка Татьяна Навка обратилась с трогательным посланием к своему мужу Дмитрию Пескову. Сделала она это в особенный день. Что же такого произошло в жизни известной пары?

Обращение Навки к мужу

17 октября — день рождения государственного деятеля Дмитрия Пескова. Ему исполнилось 58 лет. В этот день 50-летняя супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка, сделала публичное признание о нем.

Навка поздравила Пескова в своем телеграм-канале . Она оставила лаконичное, но емкое послание мужу. Фигуристка призналась, что благодарна Богу за встречу с этим человеком.

"Спасибо Богу за тебя! Просто будь здоров и счастлив! С днем рождения, любимый. Я всегда рядом!" — пообещала мужу Татьяна Навка.

Сколько лет вместе Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года. Минувшим летом фигуристка поздравляла мужа с десятой годовщиной свадьбы. Спортсменка призналась, что супруг ее укротил.

Их история любви началась в 2010 году. Навка и Песков случайно встретились на дне рождения общего друга. Он тогда знал Навку как девушку из рекламы краски для волос. А она и вовсе не узнала уже на тот момент довольно медийную персону.

Через год они вновь встретились в той же компании. И Песков начал ухаживать на Татьяной. Та не воспринимала его всерьез, долго называла на 'вы' и всячески держала дистанцию.

Но со временем все изменилось. В августе 2014 года на свет появилась дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда. Талантами девочка пошла в маму. Она занимается фигурным катанием, учит китайский язык.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков — одна из самых гармоничных из известных пар. Дмитрий Песков поразил поклонников, когда во время юбилейного шоу Татьяны Навки вышел на лед вместе с женой. Он поздравил ее с 50-летием, вручил букет красных роз и признался в любви.

А вам нравится пара Татьяны Навки и Дмитрия Пескова? Ответьте в комментариях.