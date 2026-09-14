Татьяна Догилева о молодых актерах: «Вечно бубнят себе под нос»

Актриса Татьяна Догилева посетовала, что современные молодые актеры часто выбирают манеру исполнения, при которой зрители не могут разобрать слова.

«Молодые почему-то решили, что чем неразборчивее они текст роли бубнят себе под нос, тем органичнее. Вот в этом большое отличие советского кино от нынешнего. С таким звуком раньше кино просто забраковали бы, а теперь никто вообще на это не обращает внимания», — цитирует актрису ТАСС.

Отдельно Догилева высказалась о тренде на ремейки советских фильмов. Актриса, известная по роли Светы в «Покровских воротах», заявила, что относится к таким проектам резко отрицательно.

«К ремейкам я отношусь резко отрицательно. Мне каждый раз хочется сказать: «Не трогайте вы наше! Свое придумайте!». Но свое, видать, не очень придумывается», — сказала она.

Актриса также отметила, что не стала бы смотреть новую версию «Покровских ворот», если бы ее решили переснять.

При этом Догилева подчеркнула, что таланты в российском кинематографе есть.

«И режиссеры есть отличные, и актеры, и актрисы. Их просто немного, но так всегда было», — добавила она.

Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве. В 14 лет она была принята в студию юного актера при Центральном телевидении, а в 1974 году поступила в ГИТИС на курс Всеволода Остальского. Широкую известность ей принесла роль Светланы Поповой в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» (1982).

Также она снималась в таких фильмах, как «Вокзал для двоих», «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты» и многих других.

В разные годы Догилева служила в театре имени Ленинского комсомола и театре имени Ермоловой. В 1998 году дебютировала как театральный режиссер, а в 2007-м поставила фильм «Лера». В 2000 году ей было присвоено звание народной артистки Российской Федерации.