Татьяна Буланова вступилась за Ваню Дмитриенко после критики Юрия Лозы

Известный музыкант Юрий Лоза раскритиковал подход, при котором успех исполнителя оценивают по количеству подписчиков и лайков в соцсетях.

«Откуда я знаю. Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я все время перевожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — иронично заметил Лоза.

По мнению автора хита «Плот», активность в интернете не может быть единственным критерием популярности. Он привел в пример джазовую музыку, которая не собирает миллионы лайков, но остается востребованной у определенной аудитории.

Певица Татьяна Буланова в беседе с KP.RU выразила противоположную точку зрения. Она заявила, что следит за творчеством молодого коллеги и знает о его успехах. В частности, Буланова упомянула, что Дмитриенко уже дважды собрал «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что у Вани получится собрать Лужники, потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два "Ледовых дворца", и это здорово. Чем Лужники хуже?» — сказала Буланова корреспонденту KP.RU.

На том же мероприятии исполнительница хита «Не плачь» также высказалась о частых сравнениях с Аллой Пугачевой. Буланова призналась, что никогда не стремилась подражать Примадонне.

«А зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее первая. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться», — объяснила артистка.

Ваня Дмитриенко — российский певец и блогер, получивший известность после участия в шоу «Голос.Дети» в 2019 году. В 2021 году его песня «Венера-Юпитер» стала вирусной. В августе 2026 года он планирует дать сольный концерт в московских «Лужниках».