Татьяна Буланова честно высказалась о новой невестке: «Богата ли она?»

Его избранницу зовут Кристина, ей 29 лет, и она работает тренером по плаванию. Певица уже знакома с будущей невесткой и, по ее словам, они прекрасно ладят.

Певица Татьяна Буланова не скрывает радости от выбора сына. За кулисами ледового шоу «Дискотека 90-х на льду» она рассказала журналистам, что отношения с Кристиной складываются замечательно.

«С невесткой отношения складываются замечательно, она очень хорошая девочка. При знакомстве не боялась, она достаточно смелая. Мы прекрасно ладим», — поделилась артистка.

О помолвке стало известно еще летом 2026 года. Тогда Буланова сообщила, что сын уже сделал предложение и подарил избраннице кольцо.

«Богата ли она? Умом и красотой! На меня она не похожа, она красивее меня», — с юмором заметила певица.

Кристина родом из Комсомольска-на-Амуре, в Петербург она переехала в 2023 году. До недавнего времени она преподавала в школе, а теперь работает в фитнес-клубе персональным тренером и ведет аквааэробику. Кроме того, девушка занимается вокалом.

Судя по ее странице в соцсетях, отношения с Александром начались как минимум в 2024 году. В апреле Кристина показала обручальное кольцо на безымянном пальце и с тех пор регулярно публикует совместные снимки с женихом.

Александр Тагрин — старший сын Татьяны Булановой от первого брака с музыкантом и продюсером Николаем Тагриным. Ему 33 года. В отличие от младшего брата Никиты, сына футболиста Владислава Радимова, Александр никогда не стремился к публичности и не пытался построить карьеру в шоу-бизнесе.

Некоторое время он работал бариста в кофейне, затем помогал в бизнесе третьему мужу матери, Валерию Рудневу. В 2026 году Буланова признавалась, что у сына «пауза в работе» и он «готовится к новому этапу жизни».