Татьяна Брухунова вышла на связь после операции: «Теперь все позади»

В своем блоге Брухунова поделилась, что перенесла плановую операцию. Она призналась, что восстановление далось ей нелегко: ежедневные перевязки, уколы антибиотиков и прием обезболивающих препаратов отнимали много сил.

«Теперь почти все позади», — написала она, поблагодарив всех, кто поддерживал ее в это непростое время.

Несмотря на болезненное восстановление, Брухунова старалась не зацикливаться на недуге и вести привычный образ жизни. Она выбиралась в кино с мужем и близкими, а также проводила время с детьми.

Параллельно с историей об операции, Брухунова вновь вернулась к обсуждению недавнего инцидента в театре. Ранее она поделилась забавной, но показательной историей о том, как вступила в спор с соседкой по креслу из-за подлокотника.

По ее словам, сидевшая рядом женщина весь сеанс «заваливалась» на ее личное пространство. Когда Татьяна сделала замечание, соседка удивилась и спросила: «А кто вообще решил, что правый подлокотник принадлежит тому, кто сидит справа?»

Брухунова высмеяла этот спор, иронично заметив, что такие мелочи лучше всего иллюстрируют человеческую природу и уровень воспитания.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поженились в 2019 году, несмотря на критику и сплетни о большой разнице в возрасте (45 лет). В 2020 году у пары родились двойняшки — сын Ваган и дочь Татьяна (впоследствии СМИ писали, что девочку переименовали в Матильду).

Свадьба Петросяна и Брухуновой вызвала огромный резонанс, так как незадолго до этого юморист развелся с предыдущей женой, Еленой Степаненко, после многолетнего брака, сопровождавшегося громким разделом имущества.

Сама Брухунова ранее работала помощницей и концертным директором Петросяна. Пара живет в загородном доме в Подмосковье. Татьяна редко комментирует слухи об их семье, но активно ведет блог, где делится бытовыми моментами и воспитанием детей.

Операция, о которой она рассказала, не была экстренной — по ее словам, она была запланированной. Женщина поблагодарила врачей за профессионализм, но точный диагноз и вид хирургического вмешательства раскрывать не стала, попросив подписчиков не додумывать и не гадать.