Татьяна Брухунова показала сумочку Chanel за 600 тысяч рублей

На снимке пара позирует в аэропорту, а в центре кадра оказалась дорогая сумочка Chanel стоимостью около 600 тысяч рублей.

«В отпуск!» — коротко подписала публикацию Брухунова.

Поклонники мгновенно заметили люксовый аксессуар и принялись обсуждать его стоимость. Татьяна известна своей любовью к дорогим брендам и часто появляется на публике в роскошных образах.

В этот раз она вновь подтвердила статус одной из самых стильных жен российских звезд.

Пара отправилась отдыхать, и фанаты уже с нетерпением ждут новых кадров, на которых Татьяна предстанет в эффектных и дорогих нарядах.

Куда именно направились супруги, Брухунова не уточнила, но судя по ее предыдущим поездкам, в ближайшее время стоит ожидать фотографий из престижного курорта.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян состоят в браке с 2019 года. У пары есть двое детей — сын Ваган и дочь Матильда. Брухунова ведет активные социальные сети, регулярно делится семейными кадрами и не скрывает своего пристрастия к люксовым вещам.

Ранее она уже публиковала фото с сумками и аксессуарами известных брендов, что неизменно вызывало интерес у подписчиков. Сама Татьяна нередко отвечает на вопросы поклонников о стиле, но о стоимости конкретных вещей предпочитает не распространяться.

Тем не менее, ее образы часто обсуждаются в СМИ.