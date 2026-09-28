Татьяна Брухунова отправляется в отпуск в седьмой раз за полгода

Только за последние месяцы Брухунова успела сменить несколько направлений. В конце марта она съездила в Китай, в апреле — в Стамбул с подругами, на майские праздники отправилась в круиз по Волге, а затем — в Южную Корею.

В августе семья отдыхала в Турции на вилле стоимостью около пяти миллионов рублей за две недели. После этого Брухунова с мужем и детьми провела остаток лета в Тверской области, назвав это «отпуском в деревне».

А в сентябре, помимо круиза, она планировала поездку на Неделю моды в Милане — правда, визу ей так и не выдали.

Частота поездок Брухуновой давно стала предметом обсуждения. Пользователи отмечают, что она путешествует гораздо чаще, чем проводит время с мужем, которому уже 80 лет:

«А Евгений Ваганович снова один».

Психологи объясняют волну критики несколькими факторами: разницей в возрасте с супругом, историей развода Петросяна с Еленой Степаненко и восприятием Брухуновой как женщины, которая «живет за счет мужа».

При этом сама Татьяна подчеркивает, что много работает директором Театра эстрадных миниатюр и нуждается в отдыхе.