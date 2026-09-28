Татьяна Брухунова отправляется в отпуск в седьмой раз за полгода

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети


Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, вновь сообщила подписчикам об отъезде. На этот раз она не рассказала, куда отправилась, но злорадства подписчиков уже «кипят».

Только за последние месяцы Брухунова успела сменить несколько направлений. В конце марта она съездила в Китай, в апреле — в Стамбул с подругами, на майские праздники отправилась в круиз по Волге, а затем — в Южную Корею.

В августе семья отдыхала в Турции на вилле стоимостью около пяти миллионов рублей за две недели. После этого Брухунова с мужем и детьми провела остаток лета в Тверской области, назвав это «отпуском в деревне».

А в сентябре, помимо круиза, она планировала поездку на Неделю моды в Милане — правда, визу ей так и не выдали.

Частота поездок Брухуновой давно стала предметом обсуждения. Пользователи отмечают, что она путешествует гораздо чаще, чем проводит время с мужем, которому уже 80 лет:

«А Евгений Ваганович снова один».

Психологи объясняют волну критики несколькими факторами: разницей в возрасте с супругом, историей развода Петросяна с Еленой Степаненко и восприятием Брухуновой как женщины, которая «живет за счет мужа».

При этом сама Татьяна подчеркивает, что много работает директором Театра эстрадных миниатюр и нуждается в отдыхе.

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