Тарасова об уходе Валиевой от Тутберидзе: "Я не верю в эту затею"

Стало известно о том, что Камила Валиева приняла решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе после допингового скандала на Олимпиаде.

Что происходит с Валиевой

Фигуристка намерена тренироваться в школе олимпийской чемпионки в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым Татьяны Навки. Ее наставником станет Светлана Соколовская.

Также известно, что 25 декабря завершится дисквалификация спортсменки. И Валиева сможет вернуться в фигурное катание. Что она и собирается сделать.

Мнение Тарасовой об уходе Валиевой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что она не понимает, зачем Валиева ушла от Этери Георгиевны. Тарасова уверена, что этот выбор станет для чемпионки большой ошибкой.

"От Этери Георгиевны спортсмены не уходят. Потому что они у нее остаются для того, чтобы быть лучшими в своем виде. А у тренера, к которому она ушла, нет такого опыта. Я не верю в эту затею и уж совсем не понимаю, зачем это нужно Тане. У нее хорошее и востребованное шоу, билеты проданы всегда. Не понимаю", — приводит Starhit слова Тарасовой.

Ранее Валиеву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Ей запретили выступать на соревнованиях четыре года, начиная с конца 2021-го, когда обнаружили положительный тест на один из препаратов. О нарушении стало известно широкой публике позже, на зимней Олимпиаде в Китае весной 2022 года.

Во время запрета Валиева продолжала заниматься активной жизнью вне спорта, участвовала в разных мероприятиях и показательных выступлениях. Летом 2025 года появились слухи о возможном возобновлении ее спортивной карьеры.

А как вы относитесь к тому, что Валиева ушла от Тутберидзе к другому тренеру? Пишите в комментариях.