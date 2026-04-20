Тарасов раскрыл, что связывает его с сестрой Бузовой: "Давайте не будем додумывать"

Бывший футболист, а ныне популярный блогер Дмитрий Тарасов провел сессию вопросов и ответов для своих подписчиков. В ходе обсуждения, как и ожидалось, не избежали темы, связанной с семьей его экс-супруги Ольги Бузовой.

Один из вопросов оказался провокационным. Так, пользователей интересовало, почему Тарасов публично поздравил младшую сестру Бузовой с беременностью.

Учитывая непростую историю их отношений, более уместным, по мнению многих, было бы либо ограничиться личным поздравлением, либо вовсе воздержаться от комментариев. Однако блогер предпочел открытую публикацию.

В ответ на это Тарасов подготовил развернутое видеообращение, в котором решил дать исчерпывающие пояснения и окончательно прояснить свою позицию по данному вопросу.

"Очень много вопросов именно на эту тему: почему я поздравил Аню с беременностью. Скажу так: я общаюсь и общался с Костей, мужем Ани, поэтому решил поздравить", — сообщил Тарасов.

В своем заявлении Дмитрий пояснил, что, хотя конфликты с экс-супругой продолжались годами, он не держит зла на ее семью и уверен в чистоте своих намерений.

По его словам, поздравление было сделано от всей души, и он искренне рад за пару. На этом тему Дмитрий предложил считать закрытой.

"Поэтому, друзья, давайте не будем додумывать. Я поздравил от всей души и честно, искренне очень рад за ребят", - отметил Дмитрий.

