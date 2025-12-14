Тарасов — Костенко: "Вывел жену на завтрак. Сколько ты дома просидела вообще?"

Футболист Дмитрий Тарасов раскрыл поклонникам, что происходит в его браке с моделью Анастасией Костенко. Та оказалась взаперти с больными детьми. А их у супругов четверо: сыновья Алексей и Ярослав, а также дочки Милана и Ева.

Как Тарасов порадовал Костенко

Футболист решил сменить обстановку для супруги. Дмитрий признался, что Анастасии не просто дается материнство. Оно требует особых жертв и он это понимает. Так, к примеру, Костенко почти неделю не могла выйти из дома. Она заботилась о детях, которые тяжело болели. Но сейчас уже пошли на поправку. И супруги смогли немного развеяться, проведя уикенд вдвоем.

"Вывел супругу из дома на завтрак. Сколько ты дома просидела вообще? Что у нас происходит в отношениях? Вот вывел жену хоть немножко отдохнуть, потому что она была дома неделю. Сложно, но ничего. Ничего, справимся", - заверил 38-летний Тарасов.

Сама Костенко чуть не плачет: "Сидела с больными детьми, пусть детки никогда не болеют!".

Кризис в отношениях Тарасова и Костенко

Дмитрий с женой Анастасией в браке уже почти восемь лет. При этом в Сети часто появляются слухи о неверности футболиста. Обсуждения вспыхивают регулярно. Сам он уверяет, что никогда не изменял избраннице. По словам Тарасова, все сплетни распространяют недоброжелатели.

Анастасия встает на сторону супруга и старается показывать в соцсетях идеальную картинку семьи. 31-летняя многодетная мама откровенно рассказывала о своих ценностях.

"Любить, быть любимой, создавать семью и рожать деток, любить еще сильнее и еще больше получать в ответ", - заверила она.

Скандал вокруг флирта Тарасова с моделями в Сочи

Несколько месяцев назад Дмитрия заметили в компании эффектных девушек в Сочи. Он улетел из Москвы якобы по работе. Футболист писал этим девушкам и просил номер телефона. Модели "слили" переписку в Сеть, намекнув, что спортсмен проявлял к ним интерес.

Позже Тарасов выдвинул свою версию произошедшего. Он подчеркнул, что всего лишь хотел предложить красоткам сотрудничество. И в этой ситуации Анастасия снова поддержала мужа. Она заявила, что общественность не знает всей правды.

Дмитрий утверждает, что все началось с обычного фото на пляже. По его словам, две девушки вели себя слишком откровенно.

"Когда подошли эти две девушки, они вызывающе вели себя. Потом мой товарищ попросил их номер телефона, потому что они оказались каким-то блогерами. Я им написал в директ, передал номер товарищу", - оправдался Тарасов.

Футболист уверен, что девушки просто решили получить свою порцию популярности.

А как вы считаете, почему Тарасова подозревают в измене Костенко? Пишите в комментариях.