Тарасов и Костенко раскрыли, как справиться с 11 детьми: «Главное – желание»

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко подрастают четверо детей, и супруги не скрывают, что не против пополнения.

Футболист и модель всегда хотели быть многодетными родителями. Но при этом они не забывают и о личных интересах, умело сочетая роль воспитателей с отдыхом и работой.

Дмитрий Тарасов: «А мотивация для меня — это дети, большая семья и ответственность»

По словам Дмитрия Тарасова, их желания совпали, и благодаря большой любви в семье появились чудесные дети. Спортсмен уверен, что воспитывать четверых не так трудно, как думают многие. И он бы справился и с большим количеством.

«Мне кажется, люди способны подстраиваться под любую ситуацию. Даже если бы у нас было 11 детей, это была бы не проблема абсолютно. И у меня есть знакомые, у которых 11 детей. И они счастливые, справляются со всем. Это классно! Главное — желание, мотивация. А мотивация для меня — это дети, большая семья и ответственность», — поделился со своими подписчиками футболист.

Анастасия Костенко поделилась секретом счастливого материнства

Секрет успеха в материнстве, как поделилась Анастасии Костенко, - в правильном планировании. Супруги составляют расписание детских дел и праздников, которое висит на холодильнике, и отталкиваются от него, чтобы ничего не упустить.

