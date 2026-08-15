«Он — такой из турецких сериалов»: Пинчук считает, что будет с новым мужчиной до самой смерти

После непростого развода и громкой истории с изменами бывшего мужа Арая Чобаняна экс-участница «Дома‑2» Ирина Пинчук, похоже, наконец обрела гармонию. Звезда не просто начала новые отношения — она открыто заявила подписчикам, что на этот раз речь идет не о мимолетном увлечении, а о чем‑то по-настоящему серьезном.

В эмоциональном посте в личном блоге Ирина с уверенностью назвала свои отношения примером для многих и не стала скромничать в оценках. Особое восхищение у нее вызывает темперамент избранника — по словам Пинчук, он словно герой турецкого сериала: решительный, готовый взять все трудности на себя и доказать свою любовь не словами, а поступками.

Для самой Ирины, которой прежде было непросто раскрываться в чувствах, такие отношения стали по-настоящему исцеляющими: в объятиях нового партнера она ощутила ту самую надежную опору, которая дает силы двигаться вперед.