«Он — такой из турецких сериалов»: Пинчук считает, что будет с новым мужчиной до самой смерти

После непростого развода и громкой истории с изменами бывшего мужа Арая Чобаняна экс-участница «Дома‑2» Ирина Пинчук, похоже, наконец обрела гармонию. Звезда не просто начала новые отношения — она открыто заявила подписчикам, что на этот раз речь идет не о мимолетном увлечении, а о чем‑то по-настоящему серьезном.
В эмоциональном посте в личном блоге Ирина с уверенностью назвала свои отношения примером для многих и не стала скромничать в оценках. Особое восхищение у нее вызывает темперамент избранника — по словам Пинчук, он словно герой турецкого сериала: решительный, готовый взять все трудности на себя и доказать свою любовь не словами, а поступками.
Для самой Ирины, которой прежде было непросто раскрываться в чувствах, такие отношения стали по-настоящему исцеляющими: в объятиях нового партнера она ощутила ту самую надежную опору, которая дает силы двигаться вперед.
Ирина Пинчук и ее новый избранник. Фото: соцсети
«Знаете? Я смело и уверенно могу сейчас сказать о том, что мои отношения — пример для многих. Даже не преувеличиваю и не стесняюсь этого! Он — такой из турецких сериалов по темпераменту, который решит все проблемы и за свою женщину сделает все!
Умеет любить, поступками проявляется, а не словом. И я, которой сложно было максимально раскрыться в чувствах… Но в его сильных объятиях почувствовала силу и знаю, что это до конца жизни», — написала Ирина.
Впрочем, пока рано подводить окончательные итоги: пара встречается предположительно меньше года. Ирина начала показывать своего избранника лишь спустя несколько месяцев после развода, который состоялся в октябре 2025 года. До этапа «совместного ремонта» и других бытовых проверок на прочность влюбленные еще не дошли — а значит, история их отношений продолжает развиваться.
Пинчук и Чобанян прожили в браке порядка шести лет. У пары два сына, Давид и Ален. Сейчас Ирина и Арай общаются исключительно ради детей, а раньше казалось, что они очень гармоничная семья. Но когда Пинчук узнала об адюльтерах Чобаняна, то немедленно отправила его в отставку. Позже она призналась и в том, что Арай был очень плохим партнером, на него совершенно нельзя было опереться. И всю семью Ира тащила на себе, от чего очень устала.
А вы как думаете, Ирина Пинчук не слишком торопится делать столь серьезные заявления по поводу нового мужчины? Поделитесь в комментариях.