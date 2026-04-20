Такой богатый? Сергей Жуков арендовал частный джет за 4 миллиона рублей

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков арендовал частный джет. Так, он воспользовался услугами частной авиации, взяв в аренду самолет Bombardier за 4 миллиона рублей для перелета из Хабаровска в Якутск.

Почему Сергей Жуков воспользовался частным джетом

По информации Телеграм-канала Mash, такое решение было принято из-за отсутствия доступных билетов на регулярные рейсы.

Издание поясняет, что прямое авиасообщение между этими городами осуществляется лишь 1–2 раза в неделю, а музыкант не хотел ставить под угрозу аншлаговые концерты в ЦСП "Триумф", запланированные на 21 и 22 апреля.

Что ждет его в полете

Как сообщается, продолжительность полета составит 2,5 часа. На борту воздушного судна артиста и его команду ожидают три функциональные зоны (переговорная, зона отдыха с диванами и отдельная каюта), кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и доступ к Wi‑Fi.

