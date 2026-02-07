Такая природа: педагог Павлова объяснила феномен нового фаворита Пелагеи на шоу "Голос"

Парень из Подмосковья неожиданно стал главным героем сцены. Ивану Степанову 25 лет, он профессиональный вокалист, поет народные песни и играет в команде КВН "Близкие". Теперь молодой артист решил взять новую высоту.
Новая звезда "Голоса"
Необычное явление — 25‑летний артист Иван Степанов, который "поет в манере Зыкиной", — вызывает разговоры уже не один год. Накануне этот юноша с неповторимым тембром превратился в звезду слепых прослушиваний проекта "Голос". В его исполнении прозвучал советский хит "Катюша".
Он запел настолько убедительно, что члены жюри, обращенные к нему спиной, предположили: искусственный интеллект "воскресил" певицу Людмилу Зыкину. Никто не мог представить, что композицию исполняет не "машинный", а настоящий исполнитель — причем совсем юный парень из подмосковного села Липицы.
Кто научил Ивана петь
Пению высоким женским тембром Ваню обучила бабушка, обладавшая столь же звонким и мелодичным голосом. Однако секрет его мастерства кроется не только в наследственности. Иван завершил обучение в Гнесинке по направлению сольного народного пения; по мнению экспертов, это академическая манера, а не фольклорное исполнение.
Журналисты kp.ru поинтересовались взглядом профессионала — преподавателя вокала Московской филармонии Валерии Павловой — на тембр Ивана Степанова: Иван — это исключительный случай или одаренный имитатор, который улавливает интонации и стремится воспроизвести манеру Зыкиной, или Кадышевой, или Лидии Руслановой?
"У Ивана Степанова редкий высокий голос. Такая у него природа. Он и говорит высоко, и поет высоко, — отметила Валерия Павлова. — Он поет песни небольшого диапазона (имеется в виду диапазон мелодии). Тональность песни не мужская, а женская. И, кстати, манера исполнения такая же мягкая, женственная. Это не пародия. Нет ощущения, что он поет не своим голосом".
Иван Степанов и Пелагея на шоу "Голос". Фото: кадр шоу
Новый фаворит Пелагеи
Иван Степанов моментально стал новым фаворитом наставницы шоу "Голос", певицы Пелагеи. Когда прозвучали финальные аккорды "Катюши", Пелагея не смогла сдержать эмоций и закричала: "Ты мой, мой! Какой кайф".
Артистка призналась, что знала Ивана по играм КВН и давно наблюдала за ним. Она искренне недоумевала, почему с таким вокалом он не идет в музыкальные проекты. И вот дождалась! Иван теперь в команде Пелагеи.
"Мы с тобой такого наворотим!" — пообещала певица.
