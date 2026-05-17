Таисия Повалий рассказала, как вывезла пожилую мать с Украины за 2 тыс. долларов

Повалий призналась, что в момент начала специальной военной операции ее 77-летняя мать Нина Даниловна оставалась одна в доме под Киевом. Женщина находилась в постоянной опасности: по словам певицы, поблизости стреляли, соседи собирались группами и выкрикивали оскорбления, а охранники перестали выходить на работу.

«Мама на ночь начала закрывать роллеты, ей стало страшно. Она была в доме одна», — вспомнила артистка.

Повалий приняла решение забрать родительницу. Она наняла людей, которые за деньги согласились провести женщину через Западную Украину до границы с Белоруссией. Стоимость услуги составила около двух тысяч долларов. Наемные сопровождающие не знали, кого именно везут, — им было лишь сказано, что нужно доставить пассажирку в Белоруссию.

Певица ожидала мать на белорусской границе. При этом сама Повалий в тот момент находилась в Москве и не могла приехать за родительницей на Украину, так как это было для нее опасно.

«Когда она меня увидела, это было самое большое счастье для нее. Она долго меня ждала», — со слезами на глазах поделилась артистка.

Таисия Повалий — советская, украинская и российская эстрадная певица. Она родилась в селе Шамраевка на Киевщине, долгое время жила и работала на Украине, была депутатом Верховной Рады от «Партии регионов». Сейчас артистка живет в России, имеет российское гражданство. Ее муж — музыкальный продюсер Игорь Лихута.

Переезд певицы в РФ и ее публичная поддержка военных действий привели к разрыву отношений с единственным сыном Денисом. Мужчина остался на Украине, а затем переехал в Испанию. В день рождения матери он присылает лишь короткие сообщения. Также у Повалий на родине конфисковали недвижимость, включая трехэтажный особняк в Киевской области.

На фоне этих событий у пожилой матери певицы, по свидетельствам близких знакомых, случился нервный срыв, связанный с пережитыми обстрелами и необходимостью покинуть родной дом. Женщине потребовалась помощь психиатров.