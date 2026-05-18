Таисия Повалий о большой опухоли: «Медики взялись за голову»

Таисия Повалий рассказала, что несколько лет назад перенесла операцию по удалению крупного новообразования в яичнике. Врачи опасались, что последствия могли быть серьезными.

Многие поклонники восхищались фигурой певицы, особенно ее плоским животом и округлыми формами. Однако, как выяснилось, идеальный контур живота был результатом не только тренировок и диеты, но и пластической операции, на которую артистка решилась из-за заметного дефекта.

Таисия Повалий: «Хирург старый шов мне вырезал»

После удаления маточной трубы у нее остался шрам, над которым образовался значительный кожный «фартук». Это доставляло Повалий сильный дискомфорт — она стеснялась своего тела и скрывала недостаток под свободной одеждой.

По словам Таисии Повалий, в 19 лет у нее случилась внематочная беременность. Врачи вынесли ее из дома на носилках без сознания.

Как говорит певица, она никогда так не радовалась хирургическому вмешательству. На тот момент боль была невыносимой, но появился шанс выжить.

«Хирург старый шов мне вырезал по тому шву, который был после внематочной беременности. Потом прошивал и связывал все мышцы, чтобы они держались как корсет. Результат был потрясающим», — рассказала певица в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Таисия Повалий рассказала о кисте угрожающих размеров

В течение многих лет исполнительница гордилась своим идеальным прессом, однако после перенесенной операции несколько лет назад впечатляющий результат практически исчез. В тот момент артистка думала вовсе не о внешности. Ведь на кону стояла ее жизнь.

По словам Повалий, сейчас у нее уже нет того самого идеального пресса.

Все началось с того, что она почувствовала беспокойство из‑за проблем по женской части. Обратившись к гинекологу, певица узнала, что у нее обнаружили кисту яичника огромных размеров.

При этом она ее даже не ощущала. Никаких болей у артистки не было. Образование выявили только на приеме у врача, и к тому моменту киста достигла уже угрожающих размеров.

Повалий проконсультировалась с тремя специалистами, и все они единогласно настаивали на срочной операции, а также обязательном анализе, чтобы исключить злокачественный процесс. Врачей насторожил внешний вид кисты — она казалась подозрительной и слишком большой.

«От ее размеров медики просто взяли за голову», — прокомментировала Повалий, добавив, что образование могло лопнуть в любой момент, а это привело бы к ее гибели.

Но, к счастью, артистку спасли.