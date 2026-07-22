«Таинственные покровители»: Пересильд ответила на обвинения в блате дочери Анны при поступлении

Вокруг поступления Анны Пересильд, дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя, в Московскую школу кино не утихают споры: в сети активно обсуждают, будто девушке помогли попасть на актерский факультет благодаря связям. Долгое время Юлия не комментировала эти слухи, но теперь наконец высказалась — и сделала это максимально эмоционально и осознанно.

Актриса не стала оправдываться сухими фактами, а обратилась напрямую к тем, кто критикует ее семью. В своем послании Юлия не только отреагировала на упреки про «блат» и «покровителей», но и предложила хейтерам задуматься о собственных приоритетах — и попробовать вместо поиска поводов для негатива дарить окружающим любовь и тепло.

Свою речь артистка завершила проникновенной цитатой из песни Вани Дмитриенко, придав словам особую интонацию и глубину:

«Дорогие хейтеры, за каждым вздохом и каждым шагом следящие за нашей семьей, спасибо за такое внимание к нашей жизни. К попыткам разобрать причины и поводы наших успехов! Блат, связи, не знаю, что еще, таинственные покровители… Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша, а можете просто попробовать один день прожить в Любви — к миру, людям, которые рядом, своим родителям, своим детям, просто посторонним, которые нуждаются в любви. Это сложнее, конечно, чем лить грязь, но поверьте — это работает. Ибо там, где умирает Ненависть, рождается Любовь», — написала Пересильд в личном блоге.

Такой ответ вызвал широкий отклик в соцсетях: одни поддержали позицию Юлии, другие продолжили спорить, но равнодушных почти не осталось — слова актрисы прозвучали как манифест против токсичности и давления на публичные семьи.

Ранее за Анну Пересильд заступилась актриса Дарья Мороз. В своем блоге Дарья Мороз, которая ведет занятия в МШК, сообщила, что Анна наравне с остальными претендентами преодолела отборочные этапы и продемонстрировала на них «блестящий результат».

А вы как считаете, Анна Пересильд поступила на общих условиях или все же нет? Поделитесь в комментариях.