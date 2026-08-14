Сыновья Авербуха, Свиридовой, Сенчуковой погуляли на закрытой вечеринке

Закрытая премьера реалити‑шоу, в котором снялись наследники знаменитостей, превратилась в настоящий светский мини‑спектакль: атмосфера была непринужденной, но при этом каждый выход на красную дорожку становился событием. В этот вечер внимание прессы и гостей было приковано не к самим звездам, а к их детям — и оказалось, что новому поколению есть чем удивить.

Как сообщает MK.RU , сын Алены Свиридовой Григорий пришел на премьеру со своей девушкой — и моментально оказался в центре внимания. Он охотно общался с журналистами и с легкой улыбкой подтвердил: звездную маму уже познакомил с избранницей. Для публики это стало приятным штрихом к портрету молодого человека — в нем чувствовались и открытость, и уважение к семье.

Не менее активно обсуждали и сына Ильи Авербуха — Мартина: он тоже появился на мероприятии со своей возлюбленной, и пара выглядела гармонично и спокойно, будто давно привыкла к вспышкам камер.

Особый шарм вечеру придал Василий — сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой — вместе с женой Лерой. Пара всего две недели назад сыграла свадьбу, и этот выход стал их первым совместным появлением в новом семейном статусе. Василий не скрывал эмоций: он нежно целовал Леру, и в каждом его жесте читалось тихое, настоящее счастье. Было видно, что для него этот этап — не просто событие, а важная перемена.

Дочь Анны Седоковой Алина делилась подробностями своей жизни в США, где она сейчас учится. При этом девушка не забыла и про связь с мамой: призналась, что регулярно заимствует вещи из гардероба Анны. В этот раз выбор пал на стильную куртку — получился одновременно и модный, и очень личный акцент.

Внучка Веры Глаголевой Полина выглядела не менее эффектно: она уверенно позировала фотографам и с воодушевлением рассказала, что решила продолжить актерскую династию. В ее словах чувствовалась не просто дань семейным традициям, а искреннее желание идти своим путем — но по той же дороге, где когда‑то уверенно шагала ее ныне покойная бабушка.

А вот внук Александра Буйнова, полный тезка деда, выбрал совсем другую траекторию. Он не стремится повторять путь знаменитого родственника на сцене, потому что его по‑настоящему увлекает мода. Для кого‑то это могло бы прозвучать как разрыв с традициями, но в контексте вечера это выглядело скорее как естественное право нового поколения выбирать свое призвание.

В итоге премьера запомнилась не столько самим шоу, сколько живыми, настоящими моментами: здесь было место и семейным историям, и личным признаниям, и легким бунтарским ноткам. Наследники звезд показали, что могут быть не просто «детьми знаменитостей», а самостоятельными героями — со своими чувствами, мечтами и стилем.