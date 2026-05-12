Сына певицы Валерии Арсения Шульгина требуют признать банкротом

Не так давно семья певицы Валерии праздновала радостное событие — появление на свет второго внука. Однако теперь поводов для радости стало меньше: 27‑летний Арсений Шульгин, сын артистки, оказался на грани финансовой катастрофы.

Арбитражный суд Москвы получил иск от кредитора Филиппа Березовского — тот настаивает на признании молодого предпринимателя финансово несостоятельным. По информации издания KP.RU, документ был официально зарегистрирован 8 мая.

Ранее судебная инстанция уже обязывала Шульгина погасить долги: речь идет о трех кредитных соглашениях. Согласно публикациям в СМИ, общая сумма задолженности превышает 23 млн рублей. Теперь же заявитель стремится запустить полноценную процедуру банкротства. В случае одобрения иска суд может выбрать один из вариантов: либо утвердить план реструктуризации обязательств, либо начать процесс продажи имущества для погашения долгов.

В течение последних лет Арсений Шульгин вел активную предпринимательскую деятельность. Он привлекал инвестиции для реализации коммерческих идей — в частности, для организации майнинга цифровых валют и налаживания поставок автотехники из КНР. Но выполнить финансовые обязательства перед вкладчиками не удалось, из‑за чего и развернулась череда судебных тяжб.

Проблемы с кредиторами у сына Валерии возникли не впервые: ранее претензии к нему выдвигал и другой деловой партнер — Валентин Демчук. Как сообщалось, размер требований по договору займа составлял более 587 тыс. долларов (около 44 млн рублей).