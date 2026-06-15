Сына экс-адвоката Ефремова обвинили в убийстве и мошенничестве и арестовали

26-летний Эльвин, сын экс-адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.

За что арестовали Эльвина Пашаева

С февраля он находится под стражей. Как сообщает Телеграм-канал Mash, его дело связано с таинственным исчезновением владельца квартиры в Москве. Известно, что незадолго до ареста Эльвина эту недвижимость оформил на себя его отец.

Примечательно, что первоначально, в октябре 2025 года, уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве. Однако потом его объединили в одно производство с делом о мошенничестве.

Яблоко от яблони

Сам Эльман Пашаев в настоящее время также содержится в следственном изоляторе Донецка.

Напомним, скандально известный адвокат, в свое время защищавший интересы Михаила Ефремова, был заключен под стражу в сентябре 2024 года по подозрению в мошенничестве.

Согласно материалам следствия, он получил от Алексея Блиновского — супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской — 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Предполагается, что эти средства предназначались за содействие в освобождении Блиновских от уголовной ответственности.

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