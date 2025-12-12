Сын Владимира Шаинского сделал признание: "Мы не так часто виделись"
Вячеслав Шаинский. Фото: Global Look Press
Сын Владимира Шаинского жалеет о редких встречах с ныне покойным отцом
12 декабря отмечается сто лет со дня рождения известного композитора Владимира Шаинского. В этот день своими воспоминаниями о звездном отце поделился сын Шаинского Вячеслав. Он признался, о чем жалеет больше всего.
Эхо скорби
Вячеслав Шаинский, вспоминая своего знаменитого отца, делится той особой, незримой связью, которая продолжает объединять их, несмотря на неумолимый ход времени.
"Папа мне часто снится во сне. Есть ощущение, что он где-то рядом", — признался Вячеслав Шаинский в беседе с MK.RU.
Вячеслав с горечью отмечает, что последние годы жизни Владимира Яковлевича были омрачены разделением. Родители жили в США, а он — в России.
"Жалко, что в последние годы мы не так часто виделись: проживали раздельно. Я только приезжал из Москвы, когда мог, в гости к маме с папой в Америку, и из-за этого наше реальное общение вживую, конечно, было ограничено", — с сожалением сказал Вячеслав Шаинский.
Этот факт добавляет нотку сожаления, естественного для любого, кто испытывал нехватку общения с близкими. Расстояние, даже при наличии возможности навещать, не может полностью заменить ежедневного, непосредственного контакта.
Владимир Шаинский. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Крепкая связь
Однако, несмотря на физическую удаленность, связь между отцом и сыном оставалась крепкой. Ежедневные телефонные разговоры, пусть и на расстоянии, были для них способом поддерживать близость, делиться новостями, чувствовать себя частью жизни друг друга. Это подчеркивает важность даже виртуального общения, когда реальное становится затруднительным.
И сегодня, в условиях утраты, эта связь не оборвалась, а трансформировалась.
"А сейчас я верю, что папа меня слышит, что он охраняет, защищает и поддерживает", — заключил сын Владимира Шаинского.
Владимир Шаинский и его третья жена Светлана. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Когда не стало Шаинского?
Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года. Ему было 92 года. Причиной смерти мэтра стало онкологическое заболевание. В последние годы жизни Шаинский с женой и дочкой жил в США. Прах композитора захоронили в Москве.
У Шаинского трое детей. Старшему сыну от первого брака, Иосифу, 54 года, он работает в Москве программистом. 38-летний сын Вячеслав и 34-летняяАнна родились в браке со Светланой. Третья жена Шаинского была моложе него на сорок лет.
Вячеслав преподает теорию музыки в Москве и пишет электронную музыку, Анна живет в США и работает в сфере цифрового дизайна.
А вы в детстве слушали песни Владимира Шаинского помните? Ответьте в комментариях.