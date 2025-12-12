Сын Владимира Шаинского сделал признание: "Мы не так часто виделись"

12 декабря отмечается сто лет со дня рождения известного композитора Владимира Шаинского. В этот день своими воспоминаниями о звездном отце поделился сын Шаинского Вячеслав. Он признался, о чем жалеет больше всего.

Эхо скорби

Вячеслав Шаинский, вспоминая своего знаменитого отца, делится той особой, незримой связью, которая продолжает объединять их, несмотря на неумолимый ход времени.

"Папа мне часто снится во сне. Есть ощущение, что он где-то рядом", — признался Вячеслав Шаинский в беседе с MK.RU .

Вячеслав с горечью отмечает, что последние годы жизни Владимира Яковлевича были омрачены разделением. Родители жили в США, а он — в России.

"Жалко, что в последние годы мы не так часто виделись: проживали раздельно. Я только приезжал из Москвы, когда мог, в гости к маме с папой в Америку, и из-за этого наше реальное общение вживую, конечно, было ограничено", — с сожалением сказал Вячеслав Шаинский.

Этот факт добавляет нотку сожаления, естественного для любого, кто испытывал нехватку общения с близкими. Расстояние, даже при наличии возможности навещать, не может полностью заменить ежедневного, непосредственного контакта.