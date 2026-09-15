Сын Татьяны Васильевой устроил шоу на родах второй жены

Стало известно, что 79-летняя актриса Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой. Внука Иосифа ей подарили сын Филипп и его вторая жена Мария. 48-летний Филипп Васильев, судя по всему, самоутверждается сейчас как блогер. В соцсети он разместил ролик, в котором показал, что происходило непосредственно перед появлением его сына на свет.

Из родов жены Филипп устроил целое шоу. Рядом с сыном и его женой в самый трепетный момент была Татьяна Васильева. Именно бабушка заявила, что раз начались схватки, пора ехать в роддом.

«Дальше ждать нельзя», — объявила Татьяна Васильева.

И когда Филипп заявил, что хочет присутствовать на родах, актриса резонно заметила, что тогда придется откачивать его.

«Дышим, дышим», — со знанием дела советовал жене Филипп во время схваток в машине.

«Ты меня бесишь», — призналась Мария в ответ.

«Ты самая счастливая женщина, потому что ты стоишь на пороге…», — подбадривал, как мог, Филипп.

«Разреза живота», — добавила Мария.