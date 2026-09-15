Сын Татьяны Васильевой устроил шоу на родах второй жены

Стало известно, что 79-летняя актриса Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой. Внука Иосифа ей подарили сын Филипп и его вторая жена Мария. 48-летний Филипп Васильев, судя по всему, самоутверждается сейчас как блогер. В соцсети он разместил ролик, в котором показал, что происходило непосредственно перед появлением его сына на свет.
Из родов жены Филипп устроил целое шоу. Рядом с сыном и его женой в самый трепетный момент была Татьяна Васильева. Именно бабушка заявила, что раз начались схватки, пора ехать в роддом.
«Дальше ждать нельзя», — объявила Татьяна Васильева.
И когда Филипп заявил, что хочет присутствовать на родах, актриса резонно заметила, что тогда придется откачивать его.
«Дышим, дышим», — со знанием дела советовал жене Филипп во время схваток в машине.
«Ты меня бесишь», — призналась Мария в ответ.
«Ты самая счастливая женщина, потому что ты стоишь на пороге…», — подбадривал, как мог, Филипп.
«Разреза живота», — добавила Мария.
Мария Болонкина с сыном Иосифом. Фото: соцсети
Мария и Филипп связали себя узами брака осенью 2016 года. С новой родственницей, второй невесткой, у прославленной актрисы театра и кино Татьяны Васильевой сложились очень теплые отношения. Болонкина и Васильев растят троих детей: 9‑летнюю Мирру, 4‑летнюю Сарру и годовалого Яшу. Весной супруги поделились радостной новостью — они ждут четвертого малыша.
Новорожденный Иосиф стал шестым ребенком Филиппа, у которого есть два сына от первого брака.
Татьяна Васильева с семьей сына Филиппа. Фото: соцсети
Еще двоих внуков подарила Татьяне Григорьевне ее 39‑летняя дочь Елизавета. У нее есть 15‑летний сын Адам, рожденный в отношениях с дагестанским предпринимателем Имамом. А осенью 2024 года Елизавета стала мамой во второй раз — на свет появился сын Леонид. Его отец — Карен Юзбашян, инженер и дизайнер, который одновременно является возлюбленным и деловым партнером Елизаветы.