Сын Саши Савельевой и Кирилла Сафонова пошел в первый класс в Москве

Певица Саша Савельева, известная по хиту «Девушки фабричные», поделилась трогательными кадрами с праздничной школьной линейки — и впервые за долгое время показала своего сына Леона. В честь Дня знаний артистка приоткрыла завесу над личной жизнью и опубликовала снимки, на которых запечатлен важный момент: ее сын пошел в первый класс одной из московских школ.
На фото Леон выглядит по-взрослому серьезным: на мальчике — светлая рубашка с мелким принтом, галстук, черный жилет и брюки. В руках он держит букет, в котором будто бы прячет лицо от внимания камеры. Рядом — мама, которая крепко обнимает сына, поддерживая в начале нового жизненного этапа.
«1 сентября. 1 класс. Леон понял, что он взрослый», — подписала кадры Савельева.
И в этой фразе — вся гамма эмоций: гордость, волнение и легкая грусть от того, что малыш становится старше.
Сын Саши Савельевой и Кирилла Сафонова Леон. Фото: соцсети
Леону исполнилось семь лет. Он — первенец и единственный совместный ребенок Саши и актера Кирилла Сафонова: мальчик родился в марте 2019 года. Пара поженилась еще в 2010 году, и с тех пор певица старается оберегать сына от излишнего внимания публики. Судя по всему, отношения звездной пары разрушены. Сначала Сафонов и Савельева вместе уехали в Израиль. Сейчас же Кирилл перебрался в США, где живет его взрослая дочь, а Саша с Леоном вернулись в Россию.