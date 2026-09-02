Сын Саши Савельевой и Кирилла Сафонова пошел в первый класс в Москве

Певица Саша Савельева, известная по хиту «Девушки фабричные», поделилась трогательными кадрами с праздничной школьной линейки — и впервые за долгое время показала своего сына Леона. В честь Дня знаний артистка приоткрыла завесу над личной жизнью и опубликовала снимки, на которых запечатлен важный момент: ее сын пошел в первый класс одной из московских школ.

На фото Леон выглядит по-взрослому серьезным: на мальчике — светлая рубашка с мелким принтом, галстук, черный жилет и брюки. В руках он держит букет, в котором будто бы прячет лицо от внимания камеры. Рядом — мама, которая крепко обнимает сына, поддерживая в начале нового жизненного этапа.

«1 сентября. 1 класс. Леон понял, что он взрослый», — подписала кадры Савельева.

И в этой фразе — вся гамма эмоций: гордость, волнение и легкая грусть от того, что малыш становится старше.