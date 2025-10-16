Сын пропавших в тайге Усольцевых впервые назвал причину трагедии: «Виновата собака»

История с исчезновением семьи Усольцевых продолжает обрастать новыми деталями. В программе "Пусть говорят" впервые выступил их сын Даниил, который поделился своими версиями произошедшего и рассказал, что заметил, когда попал в квартиру родителей.

Даниил вспомнил, что незадолго до исчезновения разговаривал с матерью:

"В четверг, получается, за три дня до пропажи, я разговаривал с матерью. И мельком она упомянула, что вот они идут на Минскую петлю. Уточнила, что не на Манскую, а на Минскую".

Когда парень попал в дом родителей, его поразило, что все выглядело обыденно.

"Квартира, как всегда, была в порядке. У меня очень чистоплотные родители. Они оставили кота в квартире запертого. Когда я приехал во вторник в Сосновоборск, для того чтобы писать заявление о пропаже, я зашел в квартиру и забрал кота. Он не похудел, но еда у него кончилась, вода осталась".

Это навело его на мысль:

"Не было ощущения, что они прям собрали вещи и куда-то исчезли, сто процентов, даже с точки зрения логики".

Самой вероятной версией сын считает историю с собакой.

"Вообще, я подумал, у них была собака корги, ее Лада зовут. Ей уже 12 лет, и она иногда теряется в пространстве. Большая вероятность, что она или отстала, или убежала куда-то... и мои родители пошли искать собаку".

По его мнению, непогода могла помешать им вернуться. Даниил выразил надежду, что семья смогла укрыться среди камней и валунов, чтобы переждать непогоду. Его откровения добавили новые детали к этой загадочной истории, которая продолжает волновать всю страну.

Напомним, бывший следователь Дмитрий Мордвинцев выдвинул неожиданную версию: семья могла инсценировать исчезновение. В интервью Woman.ru он обратил внимание на странности:

"Телефон нужен, чтобы быть на связи, чтобы сообщить о бедствии... Опытные туристы наверняка знают и пользуются такими гаджетами. А мы говорим, что Усольцевы опытные".

Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью — отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября. Свидетели видели их с туристическими рюкзаками. В доме пропавших не обнаружено следов сборов, все ценные вещи остались на месте.

Пока официальная версия следствия — несчастный случай. Но история продолжает обрастать новыми деталями, оставляя место для самых разных предположений.

А вы к какой версии больше склоняетесь?