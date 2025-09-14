35-летний сын художника Никаса Сафронова — Лука Затравкин — признался, что сам похудел на 160 килограммов. И сделал он это якобы без помощи врачей.

Сын Сафронова в шоу "Выживалити. Наследники"

Лука принимает участие в шоу "Выживалити. Наследники". Суть передачи заключается в том, что группу людей помещают в экстремальные для них условия. Участников лишают привычных удобств, а телезрители наблюдают за тем, как они будут справляться с трудностями.

Поэтому, когда сыну Сафронова предложили поучаствовать в проекте, он сразу согласился. Сначала его звали как участника. Но из-за плотного графика Затравкин понимал, что едва ли справиться с этим. Однако сына Никаса продюсерам уговорить все-таки удалось. Ему предложили стать ведущим шоу на несколько дней.

В первые съемочные дни у него с другими участниками произошел казусный момент. Сломался квадрокоптер. И два часа они провели в лодке под солнцем. Таким образом, организаторы хотели, чтобы все по-настоящему проголодались. Спасением стала корзинка фруктов.

Как похудел Лука Затравкин

Говоря об участие в шоу "Выживалити. Наследники", сын Никаса подметил, что и сам знает, что такое сила воли. За последнее время он сумел сбросить 160 кг. И сделал он это без вмешательства специалистов по питанию.