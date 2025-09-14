Сын Никаса Сафронова заявил, что похудел на 160 кг: "Раньше не любил крабов и оливки — теперь люблю"
Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Сын Никаса Сафронова признался, что сумел похудеть на 160 кг без помощи врачей
35-летний сын художника Никаса Сафронова — Лука Затравкин — признался, что сам похудел на 160 килограммов. И сделал он это якобы без помощи врачей.
Сын Сафронова в шоу "Выживалити. Наследники"
Лука принимает участие в шоу "Выживалити. Наследники". Суть передачи заключается в том, что группу людей помещают в экстремальные для них условия. Участников лишают привычных удобств, а телезрители наблюдают за тем, как они будут справляться с трудностями.
Поэтому, когда сыну Сафронова предложили поучаствовать в проекте, он сразу согласился. Сначала его звали как участника. Но из-за плотного графика Затравкин понимал, что едва ли справиться с этим. Однако сына Никаса продюсерам уговорить все-таки удалось. Ему предложили стать ведущим шоу на несколько дней.
В первые съемочные дни у него с другими участниками произошел казусный момент. Сломался квадрокоптер. И два часа они провели в лодке под солнцем. Таким образом, организаторы хотели, чтобы все по-настоящему проголодались. Спасением стала корзинка фруктов.
Как похудел Лука Затравкин
Говоря об участие в шоу "Выживалити. Наследники", сын Никаса подметил, что и сам знает, что такое сила воли. За последнее время он сумел сбросить 160 кг. И сделал он это без вмешательства специалистов по питанию.
"Раньше я весил более 200 кг. Это мой личный опыт, и я обязательно им поделюсь. Я никогда не жил с комплексами, всегда чувствовал себя органично в любом весе. Раньше не любил крабов и оливки — теперь люблю", - приводит Aif.ru слова Луки Затравкина.