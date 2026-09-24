Сын Наташи Королевой впервые приехал к теще под Кемерово

Девушка отвезла мужа в родной город Мыски в Кемеровской области, где живут ее родители.

Мелисса, в девичестве Анна Волынкина, родилась в Узбекистане, но детство провела именно в Мысках. Ее отец работал токарем, а мать вела домашнее хозяйство — семья далека от публичности и не привыкла к вниманию прессы.

Архип приехал в гости к родным жены, чтобы лично проявить уважение. Во время визита он не просто пообщался с тещей, но и окунулся в быт: покормил коров на улице и искупался в озере.

Сама Мелисса не раз просила журналистов оставить в покое ее семью. Девушка подчеркивала, что ее родственники не публичные люди и не привыкли к повышенному вниманию.

Возможно, именно поэтому знакомство с тещей произошло без лишней огласки и вдали от светских хроник.

Архип и Мелисса познакомились летом 2020 года через общих друзей возле метро на Арбате. Поначалу девушка даже не догадывалась, что ее избранник — сын знаменитых артистов: сам Архип не спешил раскрывать этот факт.

Свадьбу пара сыграла 21 августа 2024 года — символично, что в этот же день когда-то поженились и родители Архипа. После замужества Анна официально сменила имя и фамилию, став Мелиссой Глушко.

Родители Архипа поначалу отнеслись к выбору сына настороженно: их смущало простое происхождение девушки и ее профессия танцовщицы. Однако со временем Наташа Королева приняла невестку в семью и даже оплатила ей дорогостоящую операцию на челюсти.