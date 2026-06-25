Сын Михаила Боярского обвинил Apple в зависти к успехам России

Поводом стало удаление нескольких российских приложений из магазина App Store без предварительного уведомления. Речь идет о сервисах VK, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Почту Mail», «VK Музыку» и другие.

Парламентарий назвал действия американской корпорации «расправой по национальному признаку» и заявил, что компания руководствуется исключительно политическими мотивами.

По словам Боярского, российские приложения полностью соответствуют требованиям национального законодательства и правилам магазина, поэтому у Apple нет никаких адекватных оснований для их удаления.

«Стив Джобс строил компанию на особом уважении к пользователям во всем мире, а сегодня Apple с поразительной легкостью плюет на миллионы людей, выбравших ее технику», — заявил Боярский.

Он также отметил, что это не первый случай ограничений в отношении российских продуктов. Ранее из App Store уже удалили приложения банков и авиакомпаний. Депутат подчеркнул, что удаление приложений для общения и развлечений — это «сознательное причинение неудобств целой стране».

По его мнению, Apple «теряет лицо, окончательно превращаясь в инструмент информационной войны», а причина происходящего — зависть к цифровым успехам России.

Сергей Боярский — российский политик, депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он является сыном народного артиста РСФСР Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан.

В политике с 2016 года, представляет «Единую Россию». Активно выступает за развитие отечественных цифровых платформ и ограничение влияния зарубежных IT-компаний в России.