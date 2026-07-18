Сын Масляковых получит все наследство покойных родителей, включая КВН

Мир юмора понес тяжелую утрату — не стало Светланы Анатольевны Масляковой, вдовы Александра Васильевича и одной из ключевых фигур в истории КВН. Ее вклад в развитие проекта сложно переоценить: долгие годы она выступала в роли главного режиссера программы, тонко чувствуя формат и помогая раскрывать талант новых поколений юмористов.

Светлана Анатольевна ушла из жизни 17 июля на 79‑м году, проведя без любимого супруга — единственного и самого близкого человека — чуть меньше двух лет. Союз Масляковых был не только личным счастьем, но и мощным творческим тандемом: вместе они взрастили достойного преемника — сына Александра, которому суждено было стать опорой и продолжателем их общего дела.

Как сообщает KP.RU, еще в начале 2024 года Александр Васильевич и Светлана Анатольевна передали все акции компании «АМИК» своему единственному сыну. С тех пор Александр Масляков‑младший уже два года единолично управляет КВН: его доля в уставном капитале «АМИК» составляет 100 %. По данным из открытых неофициальных источников, прибыль компании за 2025 год достигла 132 миллионов рублей.

КВН сегодня — это масштабная медиаструктура. Компания занимается производством контента: снимает игры, фестивали и другие проекты, а затем реализует права на трансляции телеканалам. В экосистему КВН также входят региональные и центральные лиги, где проходят состязания команд — некоторые из них вносят взносы за участие. Кроме того, проводятся крупные фестивали, реализуются разнообразные мероприятия, а доход приносят и собственные торговые марки компании.

Александр Масляков‑младший не только уверенно продолжает дело родителей, но и построил крепкую семью. Со своей супругой Ангелиной Мармеладовой он вместе еще со времен учебы в МГИМО — их знакомство состоялось в стенах этого вуза. Александр окончил МГИМО с отличием, позднее защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. В семье растет дочь Таисия Маслякова (родилась в 2006 году), которая сейчас учится в МГИМО на факультете управления и политики, на кафедре государственного управления.

Таисия продолжает семейную традицию: еще в школьные годы она появлялась на экранах в качестве ведущей детского КВН, а в последнее время начала создавать контент для онлайн‑проектов клуба — снимает неформальные интервью с участниками команд в закулисье.