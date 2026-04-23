Сын Любови Полищук Алексей Макаров об алкоголизме: «Я нажрал 127 килограммов»

Ловелас, дебошир, любитель выпить — такие эпитеты много лет сопровождали актера. Три его брака распались один за другим, коллеги жаловались на взрывной характер, а в прессе то и дело появлялись новости о рукоприкладстве. Однако сегодня Макаров — совсем другой человек. Он бросил пить, похудел на 40 килограммов и впервые за долгое время говорит, что счастлив.

Свою пагубную привычку Алексей Макаров приобрел еще в юности. По собственному признанию, алкогольная зависимость началась у него в 17 лет, и половину сознательной жизни он провел в состоянии опьянения.

«Конечно, были проблемы в молодости, потому что это вещество, которое ломает жизни и судьбы, и ничего хорошего в нем нет», — признается актер в беседе со «Светской хроникой».

Проблемы с алкоголем усугублялись и личными драмами. В 2008 году, во время съемок в Тунисе, актер ударил свою тогдашнюю возлюбленную Анастасию Макееву. Она вспоминала: «Маленькое личико и большой кулак».

После этого случая их отношения прекратились. Жаловались на поведение Макарова и его бывшие жены. Первая супруга, журналистка Мария Сперанская, рассказывала, что муж мог пропадать на несколько дней. Вторая избранница, балерина Ольга Силаенкова, говорила о взрывном характере Алексея и его вредных привычках.

К моменту встречи с четвертой женой Полиной актер уже не был тем завидным женихом из «Марша Турецкого» и «Ворошиловского стрелка». Он много пил и заедал стресс. Вес достиг 127 килограммов.

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — откровенничал артист.

Судьбоносная встреча произошла на борту самолета. Полина, работавшая стюардессой, даже не сразу признала в пассажире известного актера.

«Я не узнала в нем артиста. Я думала, он бизнесмен. А потом мне на ушко старший бортпроводник шепнул, что это Алексей Макаров. Сказал: «Погугли на посадке». Я погуглила», — делилась Полина.

Несмотря на разницу в возрасте (Полина моложе мужа на 23 года), она смогла сделать то, что не удавалось никому до нее. Макаров бросил пить. Стал следить за питанием, занялся спортом, сильно похудел — все ради любимой женщины.

«Побольше помидоров, огурцов и куриной грудки. Побольше движения, поменьше телевизора и рилсов. Любим сесть на велосипеды и колесить по парку культуры и набережной», — описывает свой новый образ жизни актер.

В 2022 году, в разгар пандемии коронавируса, пара тайно расписалась в МФЦ.

Сейчас Макаров живет между съемочной площадкой и домом, где его ждет молодая супруга. Он похудел на 40 килограммов, отказался от алкоголя и активно снимается. В 2026 году запланирован выход сразу нескольких проектов с его участием, включая ленты «Агент», «Грачи», «Космическая собака Лида» и «Крайние меры».