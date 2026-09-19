Сын Курбана Омарова попал в реанимацию

Иногда за внешней стойкостью и насыщенной жизнью скрывается огромная нагрузка — и даже самый собранный человек может внезапно оказаться на грани. Именно такая история случилась со старшим сыном бизнесмена Курбана Омарова — 18‑летним Омаром: после изнурительного ритма дней и рискованного спарринга юноша попал в больницу.

Омар, старший сын Курбана Омарова, сейчас находится в НИИ Склифосовского — два дня он провел в реанимации, а сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Всё началось на тренировке: Омар снял шлем и вышел на спарринг с бойцом ММА весом около 130 кг, хотя сам весит 77 кг. Для юноши это типичная история — он не привык отступать перед сложными соперниками и всегда верит в свои силы.

«Видимо, тогда ему хорошо попало. А на следующее утро он встал в колледж, чистил зубы — и потерял сознание, упал. Мама довела его до кровати, вызвали скорую. Начались сильнейшие головные боли, и его сразу отвезли в Склиф», — рассказал Курбан Омаров.

При этом жизнь Омара и без того расписана по минутам. Он учится на юридическом факультете в Плехановском университете, днем проходит практику в суде, затем едет работать в юридическую контору, а вечером отправляется на тренировку. И так — без выходных, практически без свободного времени. Курбан признается, что вместе с близкими не раз просил сына чуть сбавить обороты, но Омар привык выкладываться на максимум.

Юноша серьезно занимается боксом: он чемпион Москвы, выступал за сборную города и становился призером всероссийских соревнований. Тренируется пять раз в неделю, постоянно работает над собой и при этом никогда не жалуется. По словам отца, в спорте Омар — боец, а в жизни — совсем другой человек: спокойный, добродушный, терпеливый, не склонный к конфликтам и не стремящийся быть в центре внимания.

«Настоящая сила всегда спокойная», — подчеркивает Курбан, искренне гордясь характером сына.

Сейчас семья переживает за Омара, как и любые родители в подобной ситуации. При этом Курбан старается сохранять веру в лучшее и благодарит врачей за все, что они делают.

Стоит напомнить, что Омара родила Алла Воденко — бывшая возлюбленная Курбана. Пара давно не вместе, однако ради сына они сумели сохранить уважительные и доброжелательные отношения.

По материалам Super

Давайте пожелаем Омару скорейшего выздоровления! Оставляйте пожелания в комментариях.