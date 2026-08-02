Сын Ксении Собчак раскритиковал дорогую сумку матери: «Мда»

Разговор зашел о сумке необычной формы, которую мальчик сравнил с золотым орехом.

«Мам, зачем тебе вообще этот золотой орех, в который фиг что положишь?» — спросил ребенок у матери.

Собчак не растерялась и объяснила наследнику, что у девушек своя логика в отношении аксессуаров.

«Запомни, сынок, должно быть красиво. У девочек это работает так. В нее даже игрушки положить можно», — парировала телеведущая.

На это Платон лишь недоверчиво пробурчал в ответ: «Мда».

Стоит отметить, что Ксения Собчак часто делится в соцсетях фрагментами из жизни с сыном Платоном. Платон родился в 2016 году в браке Собчак с актером Максимом Виторганом.

Пара развелась в 2018 году, но поддерживает дружеские отношения и совместно занимается воспитанием сына.

В 2019 году телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Собчак регулярно публикует семейные кадры в соцсетях, но при этом старается ограждать ребенка от излишнего внимания прессы.

Ее сын растет рассудительным и, как видно из диалога, уже учится высказывать свое мнение по поводу маминых предпочтений в моде. О ситуации с сумкой в виде ореха в комментариях шутят пользователи — одни поддерживают детскую логику, другие встают на сторону Собчак и понимают ее стремление выглядеть стильно.

Сама ведущая признается, что подобные бытовые моменты с сыном — это самые живые и настоящие, которые она любит записывать, чтобы сохранить память о детстве Платона.