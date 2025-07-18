Сын Круга раскрыл дату свадьбы с невестой из 'Давай поженимся!'

Александр Круг не торопится связать себя узами официального брака. Сын ныне покойного шансонье Михаила Круга нашел оправдание своему нежеланию отправиться в ЗАГС с невестой.

23-летний Александр Круг объяснил, почему его свадьба с девушкой Ульяной переносится почти на год. Певец заявил, что у него нет времени на торжество. Так он востребован у поклонников. Торжество ориентировочно состоится только в мае.

"У меня начинаются гастроли, впереди намечается очень плотный график. Просто не будет времени. Но, думаю, что к маю будущего года мы все сделаем", — сказал Александр Круг MK.RU .

Свою избранницу Ульяну Александр Круг встретил на программе Первого канала 'Давай поженимся!'. С просьбой найти ему невесту он обратился к ведущим передачи Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. И те помогли наследнику звездного семейства.

В июне этого года во время отдыха на Пхукете Александр сделал Ульяне предложение руки и сердца.

Мама молодого человека, Ирина Круг, выбор сына одобрила.