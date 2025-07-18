Сын Круга раскрыл дату свадьбы с невестой из 'Давай поженимся!'
Ирина Круг с сыном Александром Кругом. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Сын Круга отложил свадьбу с невестой из «Давай поженимся!» до мая следующего года
Александр Круг не торопится связать себя узами официального брака. Сын ныне покойного шансонье Михаила Круга нашел оправдание своему нежеланию отправиться в ЗАГС с невестой.
23-летний Александр Круг объяснил, почему его свадьба с девушкой Ульяной переносится почти на год. Певец заявил, что у него нет времени на торжество. Так он востребован у поклонников. Торжество ориентировочно состоится только в мае.
"У меня начинаются гастроли, впереди намечается очень плотный график. Просто не будет времени. Но, думаю, что к маю будущего года мы все сделаем", — сказал Александр Круг MK.RU.