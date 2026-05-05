Сын Климовой и Петренко выбрал IT и гейм-дизайн вместо актерской карьеры

У Корнея математический склад ума. Он давно увлекается программированием и достиг в этом заметных успехов. Сам подросток признается, что актерская стезя его никогда не привлекала.

Выпускник намерен подавать документы на два направления. Первое — факультет IT-технологий, чтобы продолжить углубленно заниматься программированием. Второе, появившееся в сфере его интересов с этой зимы, — гейм-дизайн.

Гейм-дизайнер — это специалист, который придумывает концепцию видеоигр. Сейчас Корней выбирает между двумя техническими вузами Москвы, где сильные профильные программы по этим специальностям.

Помимо обязательных ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике, парню нужно будет сдавать дополнительные профильные испытания при поступлении. В их числе — практические задания по программированию и собеседование.

Актриса не давила на сына в выборе профессии. Она объясняла ему, что важно понять, чем он хочет заниматься всю жизнь.

«Я всегда поддерживаю своих детей, но ведь главное — понимать, в чем их поддерживать, чтобы им повезло выбрать заниматься тем, что нравится», — рассуждает Екатерина Климова.

Прошлым летом на каникулах Корней подрабатывал продавцом на рынке электроники «Горбушка». На свою первую зарплату он купил маме букет и сразу три коробки ее любимых конфет.

Юноша сам установил себе ограничения на время пребывания в интернете, чтобы успевать заниматься спортом, общаться с родными и друзьями.

Корней живет с мамой, с которой у него очень теплые отношения. При этом он поддерживает связь и с отцом, который давно не живет с семьей.

Старший брат Корнея, Матвей Петренко, пошел по стопам знаменитых родителей. В этом году он заканчивает третий курс актерского факультета Театральной школы Олега Табакова, продолжая семейную династию.

Екатерина Климова и Игорь Петренко были одной из самых красивых пар российского кино. Их брак, продлившийся около 10 лет, распался в 2014 году. У них осталось двое сыновей — Корней и Матвей, а также дочь от другого брака Климовой, которую актриса родила в 1991 году.

Сама Екатерина сейчас замужем за актером Гелой Месхи. Игорь Петренко также женился во второй раз на актрисе Кристине Кузьминой, в этом браке у него есть сын. Пара поддерживает отношения ради воспитания детей, но совместных публичных выходов не делает.