Сын Ирины Винер отменил свадьбу за месяц и встретил любовь всей жизни

Антон Винер, который обычно избегает публичности, поделился историей о том, как за месяц до свадьбы принял судьбоносное решение.

По словам Антона, он собирался жениться на женщине, которая идеально подходила ему по всем пунктам — статус, образование, окружение. Однако не было главного: душевной близости и внутренней связи.

Бизнесмен понял, что строит отношения как девелоперский проект — все просчитал, но забыл о чувствах.

«12 лет назад я чуть не женился на "правильной" женщине. Самоуверенный девелопер решил просчитать стройку своего счастья. И проиграл. Она подходила мне по всем пунктам кроме одного: у нас не было душевной связи. Свадьбу я отменил за месяц до торжества. Казалось, что я все разрушил», — поделился Антон Винер.

Однако судьба распорядилась иначе. Через несколько дней после разрыва друг пригласил Антона в ресторан, где он познакомился с девушкой по имени Александра.

Сначала он не хотел ни с кем знакомиться, но разговор зашел о духовных практиках и призвании человека. Антон заметил, как у нее горели глаза, как она ловила каждое его слово. Через два месяца они уже жили вместе, а теперь вместе уже 12 лет.

«12 лет я просыпаюсь рядом с женщиной, которая делает меня сильнее, с которой невозможно стать мельче, поступить подло. С ней я стал смотреть на девелопмент глазами семьянина», — добавил он.

Антон Винер — сын Ирины Винер и народного артиста России Алексея Виннера. С 2012 года он является управляющим партнером девелоперской компании Legenda Development, которая специализируется на строительстве элитного жилья в Москве. Бизнесмен редко дает интервью и почти не появляется в социальных сетях. Его жена Александра также участвует в семейном бизнесе.